罷免也搞抗中保台亡國感 學者：加深仇恨助民進黨動員

賴清德總統日前宣布恢復軍審，提出因應中國大陸五方面威脅的17項策略，同時定義中國大陸為「境外敵對勢力」。因正值大罷免潮席捲全台，學者認為，在台內部可能藉「芒果乾」（亡國感）的情緒，加深對罷免立委的仇恨，有利民進黨動員，且賴總統以其高度談國安，一定與罷免連動。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，台灣已經不處於戒嚴時期，也不是戰爭時期，恢復軍事審判的正當性不足。國家安全當然重要，如果是要反滲透，已有相關法律，砲口應該對外面的敵人，而不是對內部的人民，讓人民人心惶惶，讓人民懷疑是不是要刻意製造「芒果乾」。

劉嘉薇認為，賴總統直接定義中國大陸為「境外敵對勢力」的說法，也超越歷任總統的說法，讓兩岸更加緊張對峙，除了提前反制中國大陸針對反分裂國家法實施20周年的談話，在台灣內部也可能藉由「芒果乾」的情緒，加深民眾罷免立委的仇很值。但她認為，中間選民較為理性溫和，不見得受到芒果乾情緒的動員。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，綜合各項民調，不少民眾對罷免不喜歡，是有疑慮的。看似輿論討論罷免熱烈，事實上才剛進入第二階段連署。賴總統的策略是在催出民眾的「仇恨感」，這也是種有用的動員。台灣雖然是統獨立場均有人支持，但以主流民意來說，對大陸的威脅感是有的，若是偏綠民眾對此的感受更強烈。