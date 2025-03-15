聽新聞
0:00 / 0:00
罷免也搞抗中保台亡國感 學者：加深仇恨助民進黨動員
賴清德總統日前宣布恢復軍審，提出因應中國大陸五方面威脅的17項策略，同時定義中國大陸為「境外敵對勢力」。因正值大罷免潮席捲全台，學者認為，在台內部可能藉「芒果乾」（亡國感）的情緒，加深對罷免立委的仇恨，有利民進黨動員，且賴總統以其高度談國安，一定與罷免連動。
台北大學公行系教授劉嘉薇說，台灣已經不處於戒嚴時期，也不是戰爭時期，恢復軍事審判的正當性不足。國家安全當然重要，如果是要反滲透，已有相關法律，砲口應該對外面的敵人，而不是對內部的人民，讓人民人心惶惶，讓人民懷疑是不是要刻意製造「芒果乾」。
劉嘉薇認為，賴總統直接定義中國大陸為「境外敵對勢力」的說法，也超越歷任總統的說法，讓兩岸更加緊張對峙，除了提前反制中國大陸針對反分裂國家法實施20周年的談話，在台灣內部也可能藉由「芒果乾」的情緒，加深民眾罷免立委的仇很值。但她認為，中間選民較為理性溫和，不見得受到芒果乾情緒的動員。
東吳大學政治系教授蘇子喬說，綜合各項民調，不少民眾對罷免不喜歡，是有疑慮的。看似輿論討論罷免熱烈，事實上才剛進入第二階段連署。賴總統的策略是在催出民眾的「仇恨感」，這也是種有用的動員。台灣雖然是統獨立場均有人支持，但以主流民意來說，對大陸的威脅感是有的，若是偏綠民眾對此的感受更強烈。
蘇子喬表示，罷免投票若有亡國感發酵，民進黨更容易動員民眾，賴總統雖一直沒有對罷免的事情表態，看起來其意見跟民進黨立院黨團總召柯建銘就罷免而言並無分歧，賴總統用總統高度講國安議題，在此情境下，一定是與罷免連動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言