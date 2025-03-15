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綠拚國安法案添罷免柴火 藍營：用更大民主因應紅帽子

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統宣布17項國安因應策略，民進黨立院黨團也預計在4月份陸續排審相關法案。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，他們早有預料，國民黨也會思考是否提出對案。國民黨立委賴士葆則說，用更大民主因應綠營扣紅帽子。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統宣布17項國安因應策略，民進黨立院黨團也預計在4月份陸續排審相關法案。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，他們早有預料，國民黨也會思考是否提出對案。國民黨立委賴士葆則說，用更大民主因應綠營扣紅帽子。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統宣布17項國安因應策略，民進黨立院黨團也預計在4月份陸續排審相關法案，被質疑是替大罷免添柴火。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，他們早有預料，國民黨也會思考是否提出對案；國民黨立委賴士葆則說，用更大民主因應綠營扣紅帽子。

面對綠營將大量排審國安法案，王鴻薇直言，他們早就已經預料到了，當國民黨在講民生法案的時候，民進黨已經開始提案，尤其現在賴17條推出之後，限縮言論自由、人民移動自由等，這就是想要轉移民生法案的焦點，包括普發現金1萬元、還假於民、核電延役等民生法案。王鴻薇說，他們早有心理準備，也正在思考是否提出對案版本，但因為提案相對嚴謹，尚未定案。

賴士葆表示，他們會訴求用更大的民主來因應民進黨的扣紅帽，例如用公投讓全民決定是否支持賴總統的恢復軍審法，以及限縮兩岸人民交流等政策。另外，當然也要持續推動民生法案，如還稅於民、重啟核電減少台電虧損以抑制電價上漲。

不具名國民黨立委表示，民進黨一連串的動作很明顯就是要替大罷免添柴火，藍營在面對這些容易被扣上紅帽子的法案時，應該要勇敢論述，例如委員會審查時，甚至可以寄出人海戰術，不斷登記發言，將民眾擔憂的問題逐一向賴政府釐清，例如台灣現在是否處在準戰爭狀態、人民自由如何保障等，民進黨政府必須回答，否則不能輕易讓法案出委員會。

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