宜蘭罷免綠委陳俊宇進入一階補件 罷團號召人民站出來

宜蘭區域立委陳俊宇被提起罷免，第一階段進入補件階段，發起團體「滿城封宇」表示，已進入補件階段，尚不足354份，須在10天內補足規定人數，目前在宜蘭及羅東設有連署站，呼籲宜蘭人站出來。

「滿城封宇」上月宣布第一階段提議書已收到超過4000件，跨過3653人的門檻，並於上月19日送件，但昨天表示，已收到中選會函文，審查後剔除填寫格式錯誤及資格不合規定的連署書，尚不足354份，須在10天內補足規定人數，否則罷免案將無法推進。

罷團表示，宜蘭長期處於資源不足的困境，財政收支劃分法原可望改善財政困境，讓地方建設及民生政策獲得更充足的經費挹注，然而，陳俊宇護航執政黨，選擇反對，讓宜蘭錯失爭取更多財政資源的機會，悖離宜蘭選民的託負，「宜蘭人選出的立委，卻不為宜蘭人爭取權益」，呼籲支持者加緊連署罷免，第一階段一定要過。

「滿城封宇」表示，目前在宜蘭市女中路2段、羅東鎮中興路捐血車旁，設有兩處連署站，每天上午9時至12時受理連署。陳俊宇在國會的表現讓人失望，罷免現在是關鍵時刻，呼籲宜蘭人站出來，透過罷免機制表達不滿，讓不適任的立委下台。