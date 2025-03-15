蘇俊賓替朱立倫抱屈 林沛祥：不如趕快去連署

罷免民進黨立委一階段連署受挫，基層將怒火發洩在國民黨主席朱立倫身上，桃園市副市長蘇俊賓跳出來替朱抱屈，說他期待的是真正的戰鬥藍，而非只會找戰犯的戰犯藍。國民黨立委林沛祥今天表示，與其幫誰辯護，倒不如趕快去連署。

國民黨以罷制罷出師不利，黨內不少要角將矛頭指向黨中央及朱立倫，更頻頻開砲。蘇俊賓昨在臉書發文表示，國民黨應該思索新的黨內文化，不該以全盤否定或鬥爭的方法，動輒要黨主席下台負責，他期待的是真正的戰鬥藍，而非只會找戰犯的戰犯藍，或只會內鬥的內鬥藍。

針對蘇俊賓的談話，林沛祥認為，與其把戰鬥藍講成戰犯藍、內鬥藍，幫誰講話、幫誰辯護，倒不如實質上趕快去連署，趕快去補件，因為內耗、內鬥，還是負面情緒的發洩，對8月份的投票一點幫助都沒有，且內鬥是民進黨最想看到的，也往往是最容易消耗能量的。

林沛祥說，國民黨還有足夠的支持者，也有足夠的民意代表跟能量，能挺過這場大罷免，讓中華民國再次團結、再次和諧、再次能夠走到正軌，所以在這個節骨眼上，把矛頭指向自己人，當然不好，最直接的做法就是去連署，去把想法跟支持者講，以及去解釋為什麼立法院要合理的刪凍預算，把這件事講清楚，比實質上去檢討誰誰誰來的重要。