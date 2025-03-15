藍促還錢於民 號召百位青年打巷戰

為了反制綠營大罷免，國民黨昨宣布廿日啟動全台百場政策說明會，訴求「還錢於民」，藍營全體黨公職均投入，且會滾動式調整增加場次，也會全力協助罷免民進黨團體完成二階段連署；另外，也將號召百位青年助陣，走進人群中街講，捍衛民主與自由。

國民黨發言人楊智伃表示，全台政策說明會準備要啟動了，主軸是還錢於民，他們要拿回人民被偷走的錢，國民黨立委不斷把關、監督，就是要守護全民資產，不管是錢、假、權力，都要為民眾拿回來。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，民進黨已宣布拚鬥爭的大罷免，要展開全台的豪華政府宣講，用納稅人的錢搞大罷免、用納稅人的錢宣揚其鬥爭信念，對國民黨來說，他們只能用草根、草鞋等最庶民的方式，走進群眾、走進人民，告訴大家國民黨用政策跟人民站在一起。

國民黨組發會主委許宇甄表示，百場政策說明會將邀所有黨公職投入，向鄉親報告國民黨立委在國會做了些什麼，未來要為民眾做什麼，凸顯民進黨當家鬧事。

KMT STUDIO召集人、藍委葛如鈞指出，不只要還錢於民，還要還錢於青年、還真相於青年，將透過一周兩場到三場，甚至更多場次的街講，走入街頭，走上入口，走進市場，走進科技人最喜歡的夜市，走進各個地方去驅逐民進黨的傲慢。