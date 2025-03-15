聽新聞
0:00 / 0:00

綠院長級陣容挺大罷免 今台中政策宣講

聯合報／ 記者蔡晉宇李人岳趙容萱陳敬丰邱書昱／連線報導
民進黨政策宣講15日首發，閣揆卓榮泰（圖）率鄭麗君、陳世凱等開講。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策宣講15日首發，閣揆卓榮泰（圖）率鄭麗君、陳世凱等開講。圖／聯合報系資料照片

民進黨「人民是頭家」首場政策宣講今天在台中登場，綠營「院長級」陣容登場，除行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君開講，民進黨祕書長林右昌、交通部長陳世凱等人也將助講，罷免台中六藍委的團體將到現場設連署攤位，為大罷免加溫。

藍營質疑所謂政策宣講是綠營為大罷免添柴火，卓榮泰昨表示，行政團隊是受邀，只要主辦單位邀請且時間允許，行整團隊都可參加，且公私之間非常清楚，絕不會在私活動用到公帑。林右昌則說，賴總統近日所談的國安議題，是和每一位國人都高度相關，不必要和大罷免做聯想。

民進黨發言人韓瑩表示，政策宣講會今、明兩天分別先從台中及桃園登場，並邀請行政院長及內閣團隊成員、立委，助講者除了黨公職、行政團隊成員外，還有百工百業代表。其中，台中場有來自在地的牙醫師嚴雯馨，桃園場，則由在地的歷史作家、曾任高中教師的李文成。

中部地方預估，罷免進入二階連署後，民進黨民代已正式介入，目前台中市區三年輕藍委遭鎖定，加上政策宣講會首長鎖定台中，劍指台中市長盧秀燕，但罷免熱度不像雙北，預估通過二階後，整體戰況才會升溫。

罷免

延伸閱讀

王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

覆議案被否決 卓榮泰提行政立法兩院協商案例

民進黨政策宣講15日首發 卓榮泰率鄭麗君、陳世凱開講

恢復軍事審判 卓榮泰：反滲透是政府現階段重要工作

相關新聞

綠院長級陣容挺大罷免 今台中政策宣講

民進黨「人民是頭家」首場政策宣講今天在台中登場，綠營「院長級」陣容登場，除行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君開講，民進黨祕書長...

曾掛腳踩普亭看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

全台大罷免浪潮起，自稱「台中班長」、多次參選台中民代的段體佩，在北屯街頭高掛看板，把美國總統川普的照片印在青天白日滿地紅...

不滿遭指罷免連署造假 「雙罷劫」赴雄檢提告黃捷妨害名譽

正推動罷免立委黃捷的「高雄雙罷劫」今天上午赴高雄地檢署按鈴申告黃捷妨害名譽，「雙罷劫」總幹事朱磊表示，黃捷在臉書抹黑罷免...

喊話民眾覺醒 陳玉珍：多數藍委被罷 無人擋賴清德戒嚴

大罷免潮席捲全台，國民黨立委陳玉珍今喊話民眾覺醒，假設多數藍委被罷免，國會被民進黨掌控，賴清德總統宣布戒嚴，無人可保衛國...

衝大罷免！民進黨北市議員喊話：代收全台所有連署

全台大罷免，目前有34位藍委通過第一階段連署將進入二階段連署。台北市民進黨議員許淑華今天表示，即日起服務處將協助代收全台...

提前開打？台中大罷免6藍委「全罷」 藍綠拚場練兵

台中是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，罷免2名綠委一階補件。綠營首場「人民是頭家」宣講明由行政院長卓榮泰領軍在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。