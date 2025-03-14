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曾掛腳踩普亭看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區街頭最近懸掛一幅由段體佩引述日本漫畫家竜樹諒預計的看板廣告，引發民眾熱議。圖／段體佩提供
台中市北屯區街頭最近懸掛一幅由段體佩引述日本漫畫家竜樹諒預計的看板廣告，引發民眾熱議。圖／段體佩提供

全台大罷免浪潮起，自稱「台中班長」、多次參選台中民代的段體佩，在北屯街頭高掛看板，把美國總統川普的照片印在青天白日滿地紅國旗上，搭配「請土匪打共匪」文字，更引述日本漫畫家言論，呼籲停止大罷免。段也曾高掛腳踩俄羅斯總統普亭的看板，這次又成功引起街頭話題。

台中市北屯區街頭最近出現一幅看板，引述精準預言日本311大地震的日本漫畫家竜樹諒的言論，看板寫著「請停罷免趕快防災」，引發民眾熱議。

這幅看板放置在台中市太原路、九龍路口，看板內容不但有竜樹諒的預言，還有放置美國總統川普照片，並寫有「請土匪來打共匪」，非常醒目。

懸掛這幅看板廣告的段體佩，曾以無黨籍參選台中市北屯區立委、議員，他穿著迷彩軍裝的「班長」造型，曾以懸掛腳踩俄羅斯領導人普亭的看板爆紅。

段體佩說，全球地震頻仍，連日本都很重視地震防災預防與演練，他看到竜樹諒預言時間，與大罷免時間重疊，他因多次參選北屯區民代，預計今年四月、五月在其他路口再掛二幅看板，因此盼能停止大罷免，提醒執政黨應把重心放在防災上，也提醒當地民做好防災準備與演練，若預言失準，也當是防災演練，算是功德一件。

罷免

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