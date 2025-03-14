曾掛腳踩普亭看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

全台大罷免浪潮起，自稱「台中班長」、多次參選台中民代的段體佩，在北屯街頭高掛看板，把美國總統川普的照片印在青天白日滿地紅國旗上，搭配「請土匪打共匪」文字，更引述日本漫畫家言論，呼籲停止大罷免。段也曾高掛腳踩俄羅斯總統普亭的看板，這次又成功引起街頭話題。

台中市北屯區街頭最近出現一幅看板，引述精準預言日本311大地震的日本漫畫家竜樹諒的言論，看板寫著「請停罷免趕快防災」，引發民眾熱議。

這幅看板放置在台中市太原路、九龍路口，看板內容不但有竜樹諒的預言，還有放置美國總統川普照片，並寫有「請土匪來打共匪」，非常醒目。

懸掛這幅看板廣告的段體佩，曾以無黨籍參選台中市北屯區立委、議員，他穿著迷彩軍裝的「班長」造型，曾以懸掛腳踩俄羅斯領導人普亭的看板爆紅。

段體佩說，全球地震頻仍，連日本都很重視地震防災預防與演練，他看到竜樹諒預言時間，與大罷免時間重疊，他因多次參選北屯區民代，預計今年四月、五月在其他路口再掛二幅看板，因此盼能停止大罷免，提醒執政黨應把重心放在防災上，也提醒當地民做好防災準備與演練，若預言失準，也當是防災演練，算是功德一件。