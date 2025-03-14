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不滿遭指罷免連署造假 「雙罷劫」赴雄檢提告黃捷妨害名譽

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
「高雄雙罷劫」總幹事朱磊（左2）提告黃捷妨害名譽，負責人徐尚賢（左3）要求黃捷勇敢面對。記者巫鴻瑋／翻攝
「高雄雙罷劫」總幹事朱磊（左2）提告黃捷妨害名譽，負責人徐尚賢（左3）要求黃捷勇敢面對。記者巫鴻瑋／翻攝

正推動罷免立委黃捷的「高雄雙罷劫」今天上午赴高雄地檢署按鈴申告黃捷妨害名譽，「雙罷劫」總幹事朱磊表示，黃捷在臉書抹黑罷免團體是造假，還破壞、干擾罷免活動進行，妨害高雄雙罷劫團隊的名譽，因此提告黃捷誹謗罪等告訴。

朱磊受訪指出，他是以個人提告黃捷，奉勸黃捷要勇於面對個人言行的問題，不要牽拖其他的人，並呼籲中華民國的司法體系，應效法綠營的台灣價值和精神「獨立」，不要只會把獨立喊得震天嘎響，結果依法行政時卻不敢做到獨立，希望相關單位可以依照權責，中立且獨立行事。

「雙罷劫」負責人徐尚賢表示，團隊之所以採取法律行動，是因黃捷身為公眾人物和立法委員，前陣子卻在她個人的網路平台，包含臉書、threads等，發表妨害高雄雙罷劫名譽的言論，因此特地到地檢署提出告訴，而非告發，由個人提告黃捷個人，呼籲黃捷勇敢面對。

雙罷劫團隊指出，黃捷未依據任何經過證實的事實或法院裁決，僅憑藉某支持者一面之詞，於2月19日在臉書發文公然指稱罷團連署造假，其後又發影片指稱罷團連署造假，引來綠營支持者大量觀看、留言及轉發，對罷團及幹部的名譽造成重大妨害，此舉有意引發公眾擔憂，已影響到罷免活動順利進行。

雙罷劫團隊質疑，黃捷為有預謀的自編自導自演鬧劇，並認為黃捷違法，因此團隊提告黃捷誹謗、違反選罷法，以虛假不實資訊阻擾罷免活動，向高雄地檢署提起刑事告訴。

罷免

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