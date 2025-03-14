喊話民眾覺醒 陳玉珍：多數藍委被罷 無人擋賴清德戒嚴
大罷免潮席捲全台，國民黨立委陳玉珍今喊話民眾覺醒，假設多數藍委被罷免，國會被民進黨掌控，賴清德總統宣布戒嚴，無人可保衛國民。
民進黨立院黨團今在立法院舉行黨團會議，民進黨秘書長林右昌受邀列席。民進黨已正式拍板啟動下鄉宣講，林右昌今現身立院被認為與大罷免有關。
陳玉珍說，行政院做政策宣導時，請不起手語老師，卻有錢下鄉宣導大罷免，讓人覺得非常諷刺。 如果民眾不再覺醒，也就是如果罷免藍委的事情成功，假設多數藍委被罷免，國會被民進黨掌控，到時如果賴清德總統宣布戒嚴，大家也不要驚訝，因為立法院被賴總統掌控了，也沒有人可以做任何事情來保衛國民，所有老百姓一定要好好想。
針對國民黨反制罷免的行動，陳玉珍說，罷免其他民進黨委員的部分，各地都有在陸續的進行，國民黨立場當然也是希望，盡量多花時間在民生法案，讓國民可以安居樂業。各地團體想要提出什麼樣的罷免，現在黨團、中央黨部也是支援的，各地公職人員，都可當作收受連署書的罷免點。
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