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衝大罷免！民進黨北市議員喊話：代收全台所有連署

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華表示，服務處從早上9點半到下午6點都能代收連署書。圖／台北市議員許淑華提供
台北市議員許淑華表示，服務處從早上9點半到下午6點都能代收連署書。圖／台北市議員許淑華提供

全台大罷免，目前有34位藍委通過第一階段連署將進入二階段連署。台北市民進黨議員許淑華今天表示，即日起服務處將協助代收全台所有二階罷免連署，只要填好資料，就會幫忙分類整理，送到全台各區公民團體中。

許淑華今天在臉書貼文宣布，即日起服務團隊協助代收全台所有二階罷免連署書，不論民眾的戶籍在哪，民意代表的天職，就是服務公民。她分享，最近收到許多公民朋友詢問，不管是松山信義在地或者北漂來城市打拚的夥伴，大家的心聲都有放在心裡。

許淑華說，知道有很多人都想站出來，為這場公民運動浪潮盡一份心力，但受制於地理距離、工作時間等因素，難以親力親為，現在只要填好連署書交到服務處，都會幫忙整理分類，正確送到全台各區的公民團體中。

許淑華也貼出收件時間地點，為早上9點半到下午6點，地點在台北市信義區虎林街164巷68號的服務處，或者直接加Line詢問。

罷免

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