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提前開打？台中大罷免6藍委「全罷」 藍綠拚場練兵
台中是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，罷免2名綠委一階補件。綠營首場「人民是頭家」宣講明由行政院長卓榮泰領軍在水安宮登場，藍營計畫下個月舉辦多場反罷免宣講，藍綠拚場被視為劍指2026大選練兵。
台中罷免6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動全數邁入二階連署；罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團在本月11日領件，目前著手補件中。
民進黨啟動八場的下鄉宣講活動，其中台中市在大罷免一級戰區，首場「人民是頭家」宣講，明天下午4時將在台中市西屯區水安宮舉行，廣邀民眾參加，向國人說明中央總預算覆議案未通過，以及藍白通過毀憲亂政法案，造成政策窒礙難行之處。台中6罷藍委的罷團、以及罷免國民黨立委傅崐萁等7個罷團到場設連署點。
民進黨台中市黨部主委許木桂說，這場說明會由行政院長卓榮泰親自為民眾說明，還包括立委吳思瑤、何欣純，以及行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌也會出席說明政策。
台中市黨部主委顏文正說，黨部已掛起「反惡罷、護台中」看板，待罷綠委一階過關後，正面迎戰，提供罷免連署站及宣講。另外，針對反制大罷免，預計在下個月也會舉辦問政說明會，讓6席藍委、市議員拿出政績讓民眾了解。
顏文正強調，國民黨在台中6席立委都是基層實力雄厚、實際有在做事，不怕對手搞罷免；身為民意代表本來就有預算審核權，國民黨在台中市議會席次占絕對多數，今年預算也是刪很多，若立委、議員都不能刪預算，選他們做什麼？
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