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被控施壓蕉農助講罷團 王鴻薇反擊：不要靠造謠搞罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對有親綠政治工作者指控國民黨立委王鴻薇施壓蕉農，她今日喊冤並呼籲行使罷免權，不要靠造謠來罷免。圖／聯合報資料照片
針對有親綠政治工作者指控國民黨立委王鴻薇施壓蕉農，她今日喊冤並呼籲行使罷免權，不要靠造謠來罷免。圖／聯合報資料照片

全台大罷免潮來臨，罷免國民黨立委王鴻薇的連署也進入第二階段，有親綠政治工作者聲稱，原有邀請到蕉農到場演講，卻因遭到施壓無法到場。暗指王鴻薇施壓。王鴻薇今早喊冤，她怎麼會知道邀請哪位蕉農，呼籲行使罷免權，不要靠造謠來罷免。

王鴻薇日前提出香蕉目前價格飆漲，農業部無作為，引綠營抨擊她「打擊農民」。有親綠政治工作者聲稱，罷團邀請蕉農助講炒熱罷免，卻因遭施壓而不敢前來。言下之意是暗示王鴻薇施壓蕉農。

針對被控施壓蕉農，王鴻薇說，有罷免團體聲稱受到國民黨施壓，但第一點罷免團體聲稱有邀請蕉農，「我們完全不知道，請問罷免團體邀請誰，我們怎麼會知道？第二點是到底邀請哪位蕉農，我們也不知道，所以講說有壓力而沒有出席，這完全是空穴來風，而且完全『欲加之罪，何患無辭』？」

王鴻薇強調，請罷免團體在行使公民權的同時，不要到處造謠，「請問我怎麼會知道罷免團體有邀請蕉農，我怎麼會知道你邀請哪位蕉農，邀請哪個縣市我通通都不知道，何來壓力之說？特別澄清謠言，要行使罷免權，不要靠造謠來做罷免。」

罷免

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