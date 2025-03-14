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影／國民黨啟動百場政策說明會 拚二階段連署、還錢於民

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國民黨中央今天舉辦「還錢於民全台政策說明會」記者會，立委葛如鈞（左起）、許宇甄、羅智強、發言人楊智伃一同宣布3月20日正式啟動全台百場政策說明會。記者余承翰／攝影
國民黨中央今天舉辦「還錢於民全台政策說明會」記者會，立委葛如鈞（左起）、許宇甄、羅智強、發言人楊智伃一同宣布3月20日正式啟動全台百場政策說明會。記者余承翰／攝影

國民黨中央今天舉辦「還錢於民全台政策說明會」記者會，立委葛如鈞、許宇甄、羅智強、發言人楊智伃一同宣布3月20日正式啟動全台百場政策說明會，將邀請國民黨所有黨公職一起投入，共同向鄉親報告，國民黨立委在國會做了些什麼，以及未來要為民眾做什麼。

羅智強表示，民進黨要用納稅人的錢搞大罷免，國民黨則用政策跟人民站在一起，其中一項政策就是還錢於民。

許宇甄指出，很多民團都站出控訴中選會的不公，導致罷免綠委一階沒有過，也遭受到很大的刁難，國民黨在補件階段已經全力協助，並協助這些民團完成二階段的連署，他們會在說明會現場讓民眾來連署、來表達心中不滿，來表達對現在執政黨的唾棄。

葛如鈞表示，他們也要發起百位青年上街頭的行動，不只要還錢於民，還要還錢於青年、還真相於民。

罷免

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