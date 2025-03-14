國民黨百場政策說明會下周啟動 全面協助罷綠團過二階

大罷免來勢洶洶，國民黨今天舉行記者會，宣布3月20日正式啟動全台百場政策說明會，全體黨公職均會投入，且會滾動式調整增加場次。國民黨組發會主委許宇甄表示，國民黨接下來也將全力支持罷免民進黨立委團體完成第二階段連署，會在說明會現場讓民眾連署，以此讓民眾表達對於執政黨的唾棄。

國民黨今舉行記者會說明百場政策說明會細節，黨中央代表、國民黨立院黨團代表共同出席。國民黨發言人楊智伃表示，全台政策說明會準備要啟動了，主軸是還錢於民，他們要拿回人民被偷走的錢，告訴民眾說你們的錢已經被偷走很久了，國民黨立委不斷在立法院把關、監督，就是要來守護全民的資產，不管是民眾的錢、假、權力，國民黨都要為民眾拿回來。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，所有的政策都要結合民生、所有的政策都要走入群眾，所以國民黨提出還錢於民的政策主張，接下來進行百場宣講，走進群眾、走進人民，把跟大家息息相關的政策法案，直接向人民報告。

羅智強指出，民進黨已經宣布拚鬥爭的大罷免，要展開全台的豪華政府宣講，用納稅人的錢搞大罷免、用納稅人的錢宣揚其鬥爭信念，對國民黨來說，他們只能用草根草鞋等最庶民的方式，走進群眾、走進人民，告訴大家國民黨用政策跟人民站在一起，其中一項政策，也是人民非常關心的，就是還錢於民。

許宇甄說明，百場政策說明會從3月20日啟動，直到5月20日，將邀請國民黨所有黨公職一起投入，共同向鄉親報告，國民黨立委在國會做了些什麼，以及未來要為民眾做什麼，以此凸顯現在的執政黨，當家鬧事，不但沒有好好的照顧民眾，而且還發起了大罷免，尤其民進黨舉辦的8場宣講活動，都是由行政院長卓榮泰親自領軍，凸顯民進黨要為惡罷添柴火，國民黨絕對不容忍這樣的狀況，如果有任何需要，滾動式處理，也會增加場次來民眾說明。

至於是否會結合罷免民進黨立委團體，許宇甄說，很多民團都站出控訴中選會的不公，導致罷免綠委一階沒有過，也遭受到很大的刁難，所以國民黨在補件階段已經全力協助，接下來第二階段的連署需要10%，國民黨一定會全力的協助這些民團完成二階段的連署。因此，他們會在說明會現場讓民眾來連署、來表達心中不滿，來表達對現在執政黨的唾棄，希望大家一起罷免不適任的綠委。此外，也會宣講反廢死公投。

KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞說，他們也要發起百位青年上街頭的行動，不只要還錢於民，還要還錢於青年、還真相於民，將透過一周兩場到三場，甚至更多場次的街講，走入街頭，走上入口，走進市場，走進科技人最喜歡的夜市，走進各個地方去驅逐民進黨的傲慢，捍衛中華民國的民主跟自由。