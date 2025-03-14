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台北市戰區 藍罷免「雙吳」 擬衝刺二階連署

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
藍營積極反制大罷免，國民黨預估罷免「雙吳」吳思瑤（左圖）、吳沛憶（右圖）的一階連署應該會過關。圖／聯合報系資料照片
藍營積極反制大罷免，國民黨預估罷免「雙吳」吳思瑤（左圖）、吳沛憶（右圖）的一階連署應該會過關。圖／聯合報系資料照片

藍營積極反制大罷免，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹預估罷免「雙吳」吳思瑤吳沛憶的一階連署應該會過關，正在部署二階連署；大型宣講活動也啟動，預計每名立委選區至少辦三場，總計達廿場以上，「藍軍第一階段起步慢，但二階開始國民黨聲勢不會輸」。

藍營展開防守戰，北市黨部要守住李彥秀徐巧芯王鴻薇、羅智強及賴士葆這五席立委。

黃呂錦茹表示，針對民進黨八場「人民是頭家」政策宣講會，國民黨反制的大型活動已經展開，例如中山、北松山選區立委王鴻薇，日前已啟動宣講，地方開始動起來，有超過一、二千人參與；李彥秀也在辦客廳會，每個立委已各就各位。

黃呂錦茹說，藍營不罷免民進黨大同區立委王世堅，預計其他七個立委選區，市黨部會輪流辦宣講和造勢活動，黨籍市議員和黨中央也會派員宣講造勢，藍軍第一階段起步慢，但二階開始國民黨聲勢不會輸，議員也會動起來罷免「雙吳」，議員服務處都可以作為連署據點。

國民黨人士指出，這次會比照反罷免基隆市長謝國樑的成功經驗，黨主席朱立倫也指示，北市黨部有需求預算，皆可提出。

黨內人士說，目前的罷免行動，「以罷制罷」仍以街頭連署為主要戰術，並透過基層動員推動連署，過程中運用黨員名冊，並積極發動黨內支持者參與連署，北市黨部每周都會篩選一次內部名冊，確認黨員數量、組織架構及基層動員，確保罷免行動精準度與有效性。

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