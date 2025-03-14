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阻勢力擴張 綠台中打頭陣 鎖定「盧媽3子」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

民進黨將發起「人民是頭家」政策宣講會，首發場選定台中市。民進黨人士表示，選定台中打頭陣目標很明確，就是要鎖定加溫台中三位國民黨立委羅廷瑋廖偉翔黃健豪罷免案，由於三人都是台中市長盧秀燕子弟兵，亦有先發制人，挫挫盧秀燕劍指二○二八年大選的銳氣。

民進黨秘書長林右昌表示，這是向人民報告宣講活動，與罷免沒有直接相關，但歡迎大家來聽宣講，或者有些民主攤位要一起共襄盛舉，這都是整個社會大平台的一部分。

民進黨人士指出，相關宣講的首發場，都是有用意的。例如去年「反濫權、護民主」宣講首站選在花蓮，就是劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁根據地；如今選定台中，表面是劍指「盧媽三子」，實際就是要遏止盧秀燕勢力擴張。

綠營人士分析，台中已經成為民進黨重點罷免火力集中區，「盧媽三子」中又以羅廷瑋被評估罷免成功率最高，目前已進入醞釀罷免「大氣氛」的關鍵期，除了側翼集中發起攻勢外，黨中央也必須有所動作、分進合擊。

該人士表示，民進黨雖然定位「站在罷免第二線」態度明確，但如同民進黨立院黨團總召柯建銘所言，「大罷免和下鄉宣講看似無關，但互為表裡」，民進黨會以適當態度，協助公民團體大罷免，目標是至少罷免掉二位台中國民黨立委。

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