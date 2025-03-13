罷免二階連署17日啟動 苗栗2藍委：無懼惡罷

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案通過一階，罷團今天表示，17日啟動二階連署，將積極拓展連署站點，以兩選區共達成6萬份為目標。2立委則回應，無畏惡霸，持續為苗栗進步打拚。

苗栗第1選區無黨籍立委陳超明及第2選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案第一階段日前審議通過，推動此案的公民團體「苗栗國立委罷免連線」今天表示，上午已至中選會領表，將於17日正式啟動第2階段的罷免行動。

罷團指出，選擇於「317」啟動，就是象徵「一起刪」不適任立委，呼籲苗栗縣民用罷免展現人民意志，一起刪除不適任且不適格立委。至於二階連署在兩選區分別以2萬8000份及3萬2000份，共計達成6萬份為目標。

罷團表示，為通過二階門檻，將持續募集連署站點及友善店家，未來志工也將深入各市場與人潮聚集處，進行宣講及連署，並著手規劃辦理大型連署活動，力拚雙罷成功。

對於罷免案，立委陳超明表示，苗栗縣政府1年建設經費僅約15億，非常需要中央的補助，罷免團體對他過去為地方爭取建設、服務的問政成果視而不見，是看不起苗栗57%民意的選擇。他強調，自己無所畏懼，會秉持從政初心，繼續為苗栗爭取建設，為鄉親解決疑難雜症。

邱鎮軍指出，綠營以一貫伎倆煽動群眾，增加人民之間的對立，面對惡罷，他的態度始終是「不求戰、不畏戰」。他說，無論苗栗地方建設或攸關台灣整體發展的重要法案，有太多更重要的事要做，他會按既定步調，繼續為福國利民而打拚。