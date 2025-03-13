罷免1階通過 林沛祥：市民會理性判斷我的所作所為

針對中選會今天公布，國民黨基隆市立委罷免案通過第一階段，林沛祥表示，這是情理之外、預料之內，面對罷免，他不會迴避，尊重公民團體的提案，仍會保持初心，專注在基隆市民的福祉，持續推動對城市有益的政策。

林沛祥今晚說，他上任這一年來，幫基隆爭取不少的經費，也推動不少建設，他相信基隆市民會用理性與事實，來判斷他的所作所為。他將繼續站在第一線為基隆市民發聲，繼續在立法院向中央替基隆人爭取經費資源。

林沛祥表示，針對中選會公布的結果，他尊重公民團體的提案，也相信民主機制能夠確保社會的多元聲音被聆聽。無論局勢如何變化，他始終保持初心，專注在基隆市民的福祉，持續推動對城市有益的政策，為市民創造更好的生活環境。