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新增林沛祥…35泛藍委罷免一階過關 中選會：另17件未達門檻

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
多個罷免團體先前前往中選會遞送罷免藍委連署書。圖／本報資料照片
多個罷免團體先前前往中選會遞送罷免藍委連署書。圖／本報資料照片

全台持續大罷免熱潮，中選會統計，截至今天為止，共35件泛藍立委罷免案可進入二階連署；期間另有1件立委罷免案、3件市縣議員罷免案未達提議門檻，目前共17件立委罷免案、6件市縣議員罷免未過一階提議，可依法補提。而最新進入二階連署為基隆國民黨立委林沛祥

中選會表示，3月9日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有16件立委罷免案、3件市縣議員罷免案並未達提議門檻，該等案件可依法限期補提。

中選會指出，3月9日後迄今天以前，則另有1件立委罷免案可進入二階連署，因此共35件立委罷免案可進入二階連署。期間，另有1件立委罷免案、3件市縣議員罷免案未達提議門檻，即共計17件立委罷免案、6件市縣議員罷免係未過一階提議，該等案件可依法補提，但應依限提出且補提並以1次為限，均為法律所定。

中選會指出，往例此類選務的辦理，中選會暨地方選委會等各選務機關均依法定程序辦理，不會為此就程序進行中相關個案細節或特定具體個案內容進行評論或評價。

據統計，通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

遭停職的新竹市長高虹安及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。

至於一階未過的立委罷免案，包括民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠、陳俊宇。

林沛祥 罷免

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