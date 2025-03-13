罷藍委聲勢強？ 醫揭「葉元之防線」：恐一個都罷不掉
全台大罷免持續，中選會10日公布有33位藍委達一階標準，16名綠委未過門檻待補件，泛綠陣營士氣高，民進黨更將下鄉宣講；但醫師、時事評論家沈政男以被視為最好罷的「葉元之防線」分析，殘酷揭露現實恐是「一個藍委都罷不掉。」
沈政男指出，大罷免連署已有30多位國民黨立委達第一階段標準，綠營士氣受到鼓舞，側翼打藍委更加起勁，但「問題是大局就不在綠營那邊」。且綠營以2024藍綠立委得票數來評估大罷免結果，根本打錯算盤。
他進一步表示，立委葉元之當初在新北第七選區只贏2000多票，被認為最好罷，國民黨也頗有危機感，形成了所謂「葉元之防線」。但那是因為總統選舉是三腳督，民眾黨支持者不太願意投給國民黨區域立委候選人。
但到了大罷免就不是這樣了，第一，沒有三腳督的問題；第二，總統敗選後，藍白合默契更好；第三，因為柯文哲的案子，民眾黨支持者一定會給民進黨一個教訓；而將3種因素加起來就能看出，「大罷免是藍白對決綠營」。
沈政男說，以葉元之罷免案來說，即使民眾黨的支持者在柯案後跑掉一些，打個75折，罷免基本盤應是綠營6萬多票比上藍白營8萬多票，也就是綠營在起跑點就輸了2萬票，而非只輸2000票。
而連綠營評估最好罷的葉元之都無法達標，其他藍委更不用說，所以大罷免，綠營儘管去玩，因為大局就是「一個藍委都罷不掉」。但他也提醒藍營，讓藍白合更加凝聚的具體作法就是聲援柯文哲，確保民眾黨支持者會出來投大罷免反對票。
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