快訊

地牛翻身！13:09分台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

罷免中三立委楊瓊瓔團體製作令旗和帽 向土地公擲筊過爐求成功

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
發動罷免中三立委楊瓊瓔團體製作令旗，向土地公擲筊過爐。圖／中三拒瓔團體提供
發動罷免中三立委楊瓊瓔團體製作令旗，向土地公擲筊過爐。圖／中三拒瓔團體提供

全台大罷免持續，發動罷免國民黨台中三選區立楊瓊瓔團體「中三拒瓔」製作罷免令旗和帽子，在台中市潭子區一間土公廟前擲筊請示土地公後，拿旗和帽子在香爐前過爐。

罷免團體向土地公參拜祈求時說，「敬愛的福德正神土地公，我們是一群在台中長大的孩子，今天為了這個國家，台中第三選區要站來做罷免，製作了這個罷免令旗及帽，祈求土地公保佑我們罷免可以順利成功」，罷免團體代表人員向土地公說，懇請土地公讓他們的令旗和帽子過爐，如果應允就賜聖杯，擲筊者一擲即聖杯，隨即拿旗和帽子在香爐前過爐，完成儀式。

中三拒瓔表示，罷免是公民的權利，要讓藍白兩黨知道，立委應該為人民服務，而不是欺負人民，罷免楊瓊瓔第二階段連署已開跑，二階門檻是2萬5千張，但他們目標要收到6萬5千，6萬5千是成功拉下楊瓊瓔需要的票數，僅僅過二階不是他們的目標，成功的罷免才是。

他們希望50天內達標，預留造冊時間，請全台、海外朋友與連署站一定要在4月26日前將連署書交到他們手上。

罷免

延伸閱讀

卓榮泰：財劃法手上一直有版本在跟地方談

反制大罷免！台中罷綠委開第1槍 市黨部喊這時機迎戰

台中大雅神林土地公廟旁綠地再升級工程 今年底完工

大罷免！綠鎖定盧秀燕子弟兵、2藍委列危險名單 藍反擊

相關新聞

罷免中三立委楊瓊瓔團體製作令旗和帽 向土地公擲筊過爐求成功

全台大罷免持續，發動罷免國民黨台中三選區立楊瓊瓔團體「中三拒瓔」製作罷免令旗和帽子，在台中市潭子區一間土公廟前擲筊請示土...

台中「敲羅行動」 宣告民進黨正式參與二階罷免

國民黨籍台中立委羅廷瑋連日被爆料，繼耍官威事件羅否認，名嘴溫朗東昨又爆料，羅廷瑋繼兄曾搶劫台中一間電子遊藝場，質疑羅廷瑋...

整理包／全台「大罷免」37人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，截至3月11日共有33位藍委、1位無黨籍立委罷免案一階通過，16名綠委未過門檻待補件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？目前身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

林右昌：宣講與罷免無關 但歡迎民主攤位共襄盛舉

民進黨秘書長林右昌今天公布8場「人民是頭家」政策宣講會，他說，這是向人民報告宣講活動，與罷免沒有直接相關，但歡迎大家來聽...

罷免王美惠1階提議連署待補件 領銜人不願 挺藍團體續推

提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，領銜人陳志全表達歉意聲明放棄...

綠營火攻大罷免 自家人憂引火上身成藍白箭靶

民進黨宣布從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，北市黨部也著手規畫利用該起手式，舉辦黨員座談會談罷免，政黨投入罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。