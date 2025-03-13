罷免中三立委楊瓊瓔團體製作令旗和帽 向土地公擲筊過爐求成功

全台大罷免持續，發動罷免國民黨台中三選區立楊瓊瓔團體「中三拒瓔」製作罷免令旗和帽子，在台中市潭子區一間土公廟前擲筊請示土地公後，拿旗和帽子在香爐前過爐。

罷免團體向土地公參拜祈求時說，「敬愛的福德正神土地公，我們是一群在台中長大的孩子，今天為了這個國家，台中第三選區要站來做罷免，製作了這個罷免令旗及帽，祈求土地公保佑我們罷免可以順利成功」，罷免團體代表人員向土地公說，懇請土地公讓他們的令旗和帽子過爐，如果應允就賜聖杯，擲筊者一擲即聖杯，隨即拿旗和帽子在香爐前過爐，完成儀式。

中三拒瓔表示，罷免是公民的權利，要讓藍白兩黨知道，立委應該為人民服務，而不是欺負人民，罷免楊瓊瓔第二階段連署已開跑，二階門檻是2萬5千張，但他們目標要收到6萬5千，6萬5千是成功拉下楊瓊瓔需要的票數，僅僅過二階不是他們的目標，成功的罷免才是。

他們希望50天內達標，預留造冊時間，請全台、海外朋友與連署站一定要在4月26日前將連署書交到他們手上。