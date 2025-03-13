台中「敲羅行動」 宣告民進黨正式參與二階罷免
國民黨籍台中立委羅廷瑋連日被爆料，繼耍官威事件羅否認，名嘴溫朗東昨又爆料，羅廷瑋繼兄曾搶劫台中一間電子遊藝場，質疑羅廷瑋是否涉案？市議員陳雅惠上午展開「敲羅行動」率支持者，騎自行車上街宣傳，呼籲更多人出來連署，下架不適任立委，民進黨議員正式表態。
罷免團體宣告13日起，全面啟動二階罷免連署，民進黨籍議員陳雅惠今天上午應援「敲羅」從南區服務處騎單車出發，穿梭國光里、南門里、城隍里、長榮里、東興里等街道，車上掛標語「為台灣、為未來，罷免就差您一票」沿途廣播，另準備罷免連署書供索取。
陳雅惠說，罷免立委第二階段連署已啟動，她的服務處作為連署站之一。她表示，針對國會藍白聯手，強行通過窒礙難行、毀憲亂政的法案，惡砍總預算，民進黨15日下午4時30分，另在台中市南屯區文心路上的水安宮廣場，舉行「人民是頭家」政策說明會，邀請民眾踴躍參加。現場行政院長卓榮泰預定興會。
台中市罷免國民黨立委，6席全數進入二階，政壇評估，民進黨鎖定原市區三位年輕立委，包括羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，連日來綠營民代、名嘴鎖定羅廷瑋大爆料，羅雖全盤否認，但接二連三讓羅團隊疲於應付。二階罷免行動，陳雅惠敲羅，宣告民進黨議員正式介入與參與重點罷免區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言