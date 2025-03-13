台中「敲羅行動」 宣告民進黨正式參與二階罷免

國民黨籍台中立委羅廷瑋連日被爆料，繼耍官威事件羅否認，名嘴溫朗東昨又爆料，羅廷瑋繼兄曾搶劫台中一間電子遊藝場，質疑羅廷瑋是否涉案？市議員陳雅惠上午展開「敲羅行動」率支持者，騎自行車上街宣傳，呼籲更多人出來連署，下架不適任立委，民進黨議員正式表態。

罷免團體宣告13日起，全面啟動二階罷免連署，民進黨籍議員陳雅惠今天上午應援「敲羅」從南區服務處騎單車出發，穿梭國光里、南門里、城隍里、長榮里、東興里等街道，車上掛標語「為台灣、為未來，罷免就差您一票」沿途廣播，另準備罷免連署書供索取。

陳雅惠說，罷免立委第二階段連署已啟動，她的服務處作為連署站之一。她表示，針對國會藍白聯手，強行通過窒礙難行、毀憲亂政的法案，惡砍總預算，民進黨15日下午4時30分，另在台中市南屯區文心路上的水安宮廣場，舉行「人民是頭家」政策說明會，邀請民眾踴躍參加。現場行政院長卓榮泰預定興會。