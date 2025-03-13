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罷免王美惠1階提議連署待補件 領銜人不願 挺藍團體續推

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，領銜人陳志全表達歉意聲明放棄2階連署。圖／聯合報資料照片
提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，領銜人陳志全表達歉意聲明放棄2階連署。圖／聯合報資料照片

提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，領銜人陳志全表達歉意聲明放棄2階連署，市選委會將審查結果報中選委會，中選會通知陳志全10天內補件367件，陳表態不再補件，但無法勸阻團體個人補件，能否在法定期限完成補件待觀察。

依選罷法規定，罷免1階補件法定期限10天，中選會11日通知陳志全補件，若未在10天內21日截止前完成補件，罷免失效，提議罷免王美惠行動，演變至今，隨著藍綠大罷免潮對抗升溫，雖領銜人陳志全表達歉意聲明放棄2階連署，但「演戲的人要結束、看戲的人不願結束！」部分藍營人士向市黨部表達，要求續推罷免。

陳志全說，他已聲明放棄2階連署罷免行動，對1階連署提議罷免，也不會主動再發起補件連署，但為了對1階提議人有交代，無法勸阻團體個人補件，領銜人雖是他，但還有備位領銜人。國民黨市黨部接到許多黨員電話，要求持續罷免，黨部說，罷免王美惠非黨部發，依領銜人為主，領銜人聲明放棄2階連署，黨部無著力點。

中選會日前公布，大罷免已有32名國民黨立委進入2階連署，未達1階門檻是民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘，仍待補件。罷免王美惠第1階段送罷免提議書2502份，通過門檻須2159份，通過1階，再進入第2階段連署須2萬1587份。

王美惠說，嘉市接連發生往生者連署及冒名連署況，令人非常憤怒。民眾個資被盜用在連署書上，等同詐騙集團行為，絕對不可容忍，希望違法行為受到法律制裁。

罷免

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