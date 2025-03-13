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綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

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綠營火攻大罷免 自家人憂引火上身成藍白箭靶

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨宣布從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，北市黨部也著手規畫利用該起手式，舉辦黨員座談會談罷免，政黨投入罷免意味越來越明顯。圖／聯合報系資料照
民進黨宣布從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，北市黨部也著手規畫利用該起手式，舉辦黨員座談會談罷免，政黨投入罷免意味越來越明顯。圖／聯合報系資料照

民進黨宣布從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，北市黨部也著手規畫利用該起手式，舉辦黨員座談會談罷免，政黨投入罷免意味越來越明顯，有地方人士更呼籲黨中央盡快明確表態，但有議員認為現階段仍不應主動介入引火上身，更有罷團尋求協助遭掛電話。

黨內人士透露，大罷免開始以來，雖然黨中央希望能夠先以民團為主，不過許多地方黨部、民代一直以來都有幫忙收連署書低調協助罷團，黨中央知道但也未過多干涉，而台北市現行目前共有5位藍委，罷免第一階段全數過關，傳出北市黨部有意利用政策宣講作為起手式正式投入大罷免，以罷免為題，舉辦黨員座談會。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，地方上活動都有持續在規畫，不過當務之急仍是先把下周宣講活動辦完，後續確實有安排黨員座談，但是否談及大罷免目前仍要看黨中央態度，北市黨部立場會與黨中央同步。

相較於中央、地方黨部有明確的指引，但地方議員態度卻呈現兩極化，有議員私下幫助罷團收連署書、借服務處作為固定連署站，但也有人認為大罷免屬於高仇恨值活動，議員選舉是複數選區制，不必在現階段投入罷免，引火上身，更有罷團私下抱怨，打電話到服務處尋求協助被掛電話。

綠營議員私下表示，到了第二階段政黨幫助應會更明顯，但應還是以不主動方式協助，罷免國民黨立委屬於民團發起，若直接用政黨力量介入，各民團是否能接受需要去考量，更有可能成為藍白攻擊箭靶，活動上仍應與民團保持適當距離，「不是我們不支持，而是這樣做對大環境有利。」

也有黨內人士抱怨，民進黨至今態度仍不明確，導致地方黨公職不知道該怎麼做，支持者電話一直打進來詢問，也很難解釋，此次用宣講看起來想複製過去「四大公投」成功經驗，但時空背景已然不同，利用宣講幫助大罷免效果恐有限，民進黨現在左閃右閃，到最後仍需明確表態，「不如早點講一講」。

罷免

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