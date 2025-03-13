藍營反制大罷免！首都一級戰區曝戰略 每場千人「罷雙吳」

民進黨發起「大罷免」，台北市成一級戰區，國民黨積極展開攻、防反制。國民黨台北市黨部預估罷免綠營「雙吳」的一階連署應該會過關，正部署二階連署；大型宣講活動也啟動，預計每一立委選區至少辦3場，總計達20場以上。

民進黨宣布從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，台北場預計將於22日晚上登場，據了解，目前北市預計將在22日晚間於黨中央舉辦宣講，雖然綠營多次強調是政策宣講，但根據黨部規畫現場將有帳篷讓民團擺攤簽連署。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，罷免綠營「雙吳」吳思瑤、吳沛憶的一階連署應該會過，針對民進黨8場「人民是頭家」政策宣講會，國民黨反制罷免的大型活動，已經展開，中山北松山選區立委王鴻薇，日前已經啟動宣講活動，地方開始動起來。

對於民進黨將舉辦8場政策宣講會，黃呂錦茹說，藍營不罷免王世堅，扣除王世堅的大同區，預計其他的7個立委選區，市黨部會輪流辦宣講和造勢活動，目前規畫，若罷免進入到最後投票階段，至少每一區會舉辦3場大型造勢宣講活動，也就是超過20場宣講活動。

黃呂錦茹表示，各區宣講活動，黨籍市議員和黨中央也會派員宣講造勢。她說，藍軍第一階段起步慢，但二階段開始，國民黨聲勢不會輸，罷免「雙吳」議員也會動起來，議員服務處都可以做為連署據點。

面對情勢升溫的罷免大戰，黨內人士指出，這次會比照反罷謝國樑的成功經驗，黨主席朱立倫也指示，北市黨部有需求預算，皆可提出。

黨內人士說，目前罷免行動，以罷制罷仍以街頭連署為主要戰術，並透過基層動員來推動連署進度，在連署過程中運用黨員名冊，並積極發動黨內支持者參與連署，國民黨台北市黨部每周都會進行一次內部名冊篩選，確認黨員數量、組織架構及基層動員情況，以確保罷免行動的精準度與有效性。

防守戰部分，目前台北市黨籍立委主守的包含李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強以及賴士葆，國民黨要守住這5席立委。黃呂錦茹說，王鴻薇在地方舉辦活動，有超過1、2千人參與，李彥秀也開始在辦客廳會，每個立委已各就各位。