新聞幕後／民進黨火攻大罷免二階 罷團將現身政策宣講

民進黨宣布從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，台北場預計將於22日晚上於民進黨中央登場，雖綠營多次強調是政策宣講，但根據北市黨部規畫現場將有帳篷讓民團擺攤簽連署。黨內人士分析，包含宣講地挑選過程都經過戰略考量，第二階段政黨介入大罷免態勢越來越明顯。

根據規畫，民進黨在地點挑選上具有戰略性，雙北更為重要，黨內原先希望在中山、北松山選區尋找場地，目的性明確就是鎖定現任立委王鴻薇，認為其仇恨值高最有希望通過二階，也透過此場宣講能助罷團一臂之力，包含榮星花園、林森公園都一度納入考量，但由於時間較趕來不及找到合適地點，最終選定回到黨中央舉辦。

黨內人士透露，雖定調為國政宣講，但不難看出綠營已開始布局大罷免，加上罷藍委民團在第一階段成績非凡，但到了第二階段所需連署書數量更多，單靠民團要在短短60天內獨立困難度不低，接下來應會有更多連結活動，包含地方黨部作為連署站、代收連署書、黨公職協助等。

據了解，國政宣講當天雖然不會直接與罷團連結，不會邀請團到場，但也不會拒絕，黨中央也要求各地方黨部，多準備帳篷，若罷團自身有意願前來連署，被動給予協助，而當天也會動員所有黨公職到場，黨部估計將聚集千人以上，屆時綠營與罷團連結態勢將會更加明顯。