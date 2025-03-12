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民眾黨啟動全國宣講反制執政黨 首場活動23日新北登場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨下午舉行中央委員會轉述記者會。記者林銘翰／台北報導
民眾黨下午舉行中央委員會轉述記者會。記者林銘翰／台北報導

罷免議題持續延燒，民進黨即將啟動政策說明會，傳出由行政院長卓榮泰親自領軍，民眾黨今天也宣布舉辦宣講活動反制，首場活動預計3月23日初登場。民眾黨文宣部主任李頂立表示，目前確定首場活動選在新北市，其他場次則是沒有設限，希望能夠前往全台各地。

民眾黨下午舉行中央委員會，黨主席黃國昌在會中表示，從京華城案等司法案件與總預算覆議案，顯見民進黨政府持續造謠、執政團隊倒行逆施，民眾黨為了撥亂反正，決定啟動全國宣講活動。

李頂立會後受訪時表示，黃國昌上任以來不斷強調，深化跟強化溝通非常重要，執政團隊拿國家資源大內宣，享有史上最優渥的執政資源，民進黨政府竟然沒有辦法執政，這件事情非常可笑，現在竟然要率團下鄉宣講，傳出目的是要助攻大罷免，真的是民主憲政的笑話。

李頂立說，台灣沒有仇恨與內耗的本錢，夾在美中之間的生存空間嚴峻，政府只想著維護自身政治利益，因此民眾黨決定啟動宣講活動，在民進黨政府倒行逆施的同時，就由民眾黨負責撥亂反正，率領台灣走回正確的道路，台灣必須是正常的國家，這是人民最渴望的期待。

李頂立說明，民眾黨即將啟動全台宣講，首場活動選在新北市登場，至於其他場則沒有設限，希望能夠前往全台各地。

此外，民眾黨昨天發布人事案，黃國昌指定黨員林富男、許瑞宏擔任中央委員，民眾黨發言人張彤受訪時表示，兩人在黨內的貢獻跟付出有目共睹，黃國昌指定中央委員有其地域考量，林富男與許瑞宏分別來自高雄跟台中，第三位指定中央委員可能會從北部或東部徵詢。

張彤也說，所謂指定中央委員是誰的人馬，許瑞宏很早就加入民眾黨打拚，因此並不算是誰的人馬，其實就是民眾黨的人馬。

罷免

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