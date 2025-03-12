快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：業內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

大罷免潮來襲 藍委林沛祥建議因地制宜擬定戰術

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免潮來襲，國民黨區域立委普遍面臨罷免挑戰。國民黨支持者不免焦慮。國民黨立委林沛祥今日建議，應因地制宜，針對每個選區做不同的分析，看是哪些地方適合反罷，哪些地方適合加強「不同意罷免」的氛圍。

林沛祥說，針對大罷免潮的來臨，所有支持者包括前立委們多少會有些焦慮，希望黨中央有個較能夠確認的戰略跟戰術步驟出來，讓所有的支持者能夠知道。但他個人認為，現在的狀況應該因地制宜，分成好幾個層面，一個層面是針對國民黨現有的54席立委，也就是在立法院有優勢的國民黨立院黨團，盡力保住54席藍委，這是當今第一要務。

林沛祥指出，再來是針對每個選區因地制宜，做不同的分析，看是哪些地方適合反罷，哪些地方適合加強「不同意罷免」的氛圍。黨中央雖然相對起步較晚，但相信一切都是有最好的安排。

林沛祥也提到，至於目前遇到些小波折，他認為32比0、35比0之類的，目前的數字其實都不是重點，重點是在今年8月23日甚至9月1日後，會有什麼樣新面貌的國會，那才是真正蓋棺論定，這次民進黨當家鬧事，發動大罷免潮，最後的結果是如何。

罷免

延伸閱讀

影／國民黨基隆黨部幫連署罷免綠議員 鄭文婷批：不演了

藍白挨批覆議案不敢質詢 林沛祥嗆：只想揣摩上意吃烤肉

基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

民團罷免林沛祥 謝國樑聲援：安排場合論述政策

相關新聞

民眾黨啟動全國宣講反制執政黨 首場活動23日新北登場

大罷免議題持續延燒，民進黨即將啟動政策說明會，傳出由行政院長卓榮泰親自領軍，民眾黨今天也宣布舉辦宣講活動反制，首場活動預...

大罷免潮來襲 藍委林沛祥建議因地制宜擬定戰術

全台大罷免潮來襲，國民黨區域立委普遍面臨罷免挑戰。國民黨支持者不免焦慮。國民黨立委林沛祥今日建議，應因地制宜，針對每個選...

追思國父遭嗆下台 朱立倫：任何怒氣對我而來必須承擔

國民黨總理孫中山逝世100周年，黨主席朱立倫今前往國父紀念館獻花致敬時，遭抗議民眾嗆「下台」。朱立倫今天受訪表示，作為現...

協助罷免藍委連署收件 新北綠議員憂增加仇恨值恐內傷

新北市議員戴瑋姍、陳乃瑜、陳永福等人服務處也協助連署收件，幫忙助攻罷團衝刺二階作業，外界認為，透過罷免操兵，也可強化與綠...

卓榮泰私下傳話約會面 黃國昌曝中間人是政務委員

大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，行政院一度派人傳話想要...

遭藍鎖定罷免還點名鍾沛君接棒 吳沛憶：對選民感受不好

大罷免潮遍地開花，民進黨立委吳沛憶是重點鎖定的罷免目標之一，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前透露，若吳沛憶被罷免，國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。