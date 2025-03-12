大罷免潮來襲 藍委林沛祥建議因地制宜擬定戰術
全台大罷免潮來襲，國民黨區域立委普遍面臨罷免挑戰。國民黨支持者不免焦慮。國民黨立委林沛祥今日建議，應因地制宜，針對每個選區做不同的分析，看是哪些地方適合反罷，哪些地方適合加強「不同意罷免」的氛圍。
林沛祥說，針對大罷免潮的來臨，所有支持者包括前立委們多少會有些焦慮，希望黨中央有個較能夠確認的戰略跟戰術步驟出來，讓所有的支持者能夠知道。但他個人認為，現在的狀況應該因地制宜，分成好幾個層面，一個層面是針對國民黨現有的54席立委，也就是在立法院有優勢的國民黨立院黨團，盡力保住54席藍委，這是當今第一要務。
林沛祥指出，再來是針對每個選區因地制宜，做不同的分析，看是哪些地方適合反罷，哪些地方適合加強「不同意罷免」的氛圍。黨中央雖然相對起步較晚，但相信一切都是有最好的安排。
林沛祥也提到，至於目前遇到些小波折，他認為32比0、35比0之類的，目前的數字其實都不是重點，重點是在今年8月23日甚至9月1日後，會有什麼樣新面貌的國會，那才是真正蓋棺論定，這次民進黨當家鬧事，發動大罷免潮，最後的結果是如何。
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