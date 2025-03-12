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追思國父遭嗆下台 朱立倫：任何怒氣對我而來必須承擔

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今下午出席「孫文理念 綻放百年」民主紀念音樂會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今下午出席「孫文理念 綻放百年」民主紀念音樂會。記者鄭媁／攝影

國民黨總理孫中山逝世100周年，黨主席朱立倫今前往國父紀念館獻花致敬時，遭抗議民眾嗆「下台」。朱立倫今天受訪表示，作為現任黨主席，「有任何不滿、怒氣對我而來，我都必須承擔，」大家有任何怨氣不如化為志氣，努力團結面對民進黨的惡質大罷免

朱立倫下午出席「孫文理念 綻放百年」民主紀念音樂會前受訪表示，今天是非常莊嚴的場合，希望大家用最嚴肅心情緬懷國父。對於遭抗議者喊「三次大選都輸，下台！」他說，只有團結一致共同對外，才是所有藍營支持者最期待的，否則任何動作都可能造成綠營最開心，大家還是團結一致、努力對外。

媒體詢問，上午的抗議是否為黨內人士在推動？朱立倫說，他寧可這樣認為，現階段所有怨氣、怒氣對黨主席，他都可以承擔，重點是要團結共同對外，民進黨發動大罷免是針對所有黨籍立委，國民黨要將怨氣化為團結的志氣，共同努力一致對外。

由於國民黨罷綠第一階段失利，傳出黨內力挺台中市長盧秀燕參選主席聲浪再起。朱立倫說，對他來說，現階段工作是如何讓所有立委準備好，不管在基層各項問政說明會、所有重要活動，或在立法院民生法案全力以赴，才是大家關心的重點。

朱立倫說，他會請所有縣市長共同努力，也和盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人保持密切聯繫，現在所有的心都用在團結一致、努力對外。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今建議，有志角逐國民黨主席選舉者應及早表態，最晚不要超過5月。朱立倫說，現階段最重要的包括補件工作，本周應該都會完成。面對罷免案將進入二階，國民黨所有被惡霸立委如何辦好地方說明會、勤跑基層，國民黨做了很多努力。至於罷綠部分他們會持續加油努力，「時間一定是把重心放在這邊，不必分心在任何權力之爭，應該全力對外。」

媒體報導指，傳出朱立倫正在評估，若32席立委全數進入三階段投票，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣。朱立倫重申，有聽到這樣說法，但純屬謠言，國民黨從來沒有討論，絕無此事，「任何學術上的講法都有，但現階段就是全力以赴反惡罷。」

罷免

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