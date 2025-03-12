協助罷免藍委連署收件 新北綠議員憂增加仇恨值恐內傷

新北市議員戴瑋姍、陳乃瑜、陳永福等人服務處也協助連署收件，幫忙助攻罷團衝刺二階作業，外界認為，透過罷免操兵，也可強化與綠營基層的連結，有為2026暖身的作用，卻也可能增加仇恨值，也怕流失中間選民的好感度。

新北6名區域藍委都面臨罷免考驗，都已通過第一階段送件，正往二階邁進。

民進黨新北市黨部2月間曾宣布，黨部將結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站，遍布新北29個行政區，將協助公民團體代收、代轉連署書，後續站點也將持續增加，期盼站點遍地開花，除了助攻罷團，也反制藍營惡罷行動。

民進黨新北市議員陳乃瑜、陳永福設在大新店地區的服務處，近期也協助收件罷免連署書，瞄準藍營立委羅明才。

外界關心是否為2026議員選舉提前暖身，陳乃瑜回應，自己目前也正面臨罷免案，「已經自身難保」，不會去考慮2026年選戰布局。她強調，服務選民本就不分藍綠，「只要選民有需要，都會幫忙。」

同為民進黨籍的新北市議員陳永福表示，他不擔心助攻罷免案影響中間選民對他的觀感，這做法其實是配合黨部指示。他強調，站在議員的立場，做好應該做的事，不會特別考慮政治上的影響。