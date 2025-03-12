卓榮泰私下傳話約會面 黃國昌曝中間人是政務委員

大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，行政院一度派人傳話想要私下見面，中間人就是政務委員馬永成，自己很明確地回絕，「我說不可能，我可以被騙第一次，但是不會被騙第二次。」

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，黃國昌受訪時表示，卓榮泰先前透過政委傳話，表達想要進行私下溝通，「就是賴清德總統派去行政院督軍的那一位」，自己回應對方絕對不可能，因為民進黨「人前手牽手、背後下毒手」的史跡斑斑，他可以被騙第一次，但是不會有第二次。

黃國昌說，前總統蔡英文執政時期，自己曾經前往總統官邸，表達勞基法修法的訴求，結果總統府事後找記者寫新聞，直指黃國昌找蔡英文密室協商，檯面上指著黃國昌是中共同路人，私底下卻找人傳話想要會面溝通，民進黨這種鬥爭的手法，到底跟中國共產黨有何異，他絕對不會再被騙第二次，行政院要談什麼就公開談。

儘管黃國昌並未直接公開點名，不過他晚間接受網路節目專訪，證實該名政務委員就是馬永成，主要來自兩周前接到長輩的電話，對方表達卓榮泰想要私下拜訪，自己聽完後馬上明確回絕，民進黨應該也心知肚明，「我可以被你們騙第一次，但是我不會被你們騙第二次。」