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遭藍鎖定罷免還點名鍾沛君接棒 吳沛憶：對選民感受不好

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立委吳沛憶今開「我挺青年世代！支持《青年基本法》」記者會。記者張曼蘋／攝影
立委吳沛憶今開「我挺青年世代！支持《青年基本法》」記者會。記者張曼蘋／攝影

罷免潮遍地開花，民進黨立委吳沛憶是重點鎖定的罷免目標之一，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前透露，若吳沛憶被罷免，國民黨北市議員鍾沛君曾告訴她有意願參選。吳沛憶今上午表示，國民黨把中正萬華區當成黨內內鬥及議員提名前哨戰，應要以居民需求為優先，這才是負責任做法。

吳沛憶今上午記者會後受訪表示，罷免是屬於公民權益，身為公職，他們都尊重這樣權益，且他們在在本分上還是要為國家權益問政，更加努力為台灣說話，在選區中他們也是最用力爭取選區建設、爭取長者、婦女、社區等權益，「我會繼續努力做！」

吳沛憶坦言，國民黨一直把罷免當成政黨之間的鬥爭，甚至把中正萬華區當成黨內內鬥，甚至是議員提名前哨戰，這樣對選民感受相當不好，不管哪個黨派要來參選，或發起怎樣行動也好，都要以在地居民需求為優先，這才是負責任的做法。

罷免

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