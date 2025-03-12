罷免羅明才團隊連署站租約突遭解除 民代疑施壓引發關注

推動新北市立委羅明才罷免案的「拔羅波」團隊，近日在深坑區設立首個固定連署站，卻突遭出租方要求解約。該團隊質疑，這起事件並非單純的租約變更，而是因「立委與議員的強勢施壓」，才迫使地主提前終止租約，引發外界關注。

新北市議員黃心華則表示，自己完全沒有聽說過有民代會去施壓這件事情。

「拔羅波」團隊解釋，考量新北第11選區屬於藍營鐵票倉，連署推動艱辛，因此積極尋找固定站點，希望提供穩定的連署環境。他們原本在深坑區找到一塊即將改建的空地，並租下一個停車格，預計使用一個月，作為二階連署的據點。

「拔羅波」團隊指出，在準備啟用之際，卻突然接獲通知，要求立即拆除車棚，並提前終止租約。團隊表示，地主原先同意租賃，但近期遭受關切，最後只能無奈請他們撤離。對此，「拔羅波」團隊痛批，這是地方政治勢力的打壓，阻擋人民行使民主權利。

罷團進一步指出，出租方轉述表示，解約並非因工程需求，而是因「車棚遮蔽視線」遭人關切，才會臨時變卦。他們質疑，究竟是哪位立委、哪位議員對此案施壓？又是誰不願意讓人民有選擇的機會？罷團強調罷免行動是合法民主程序，不應受到不當干預。