聽新聞
0:00 / 0:00

罷藍委忙動員 綠將辦8場政策宣講會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

立法院今天將針對總預算、財劃法修法覆議案進行投票表決，民進黨已規畫在覆議案後，從十五日起啟動八場「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣，首發場從台中市出發、新北場壓軸。民進黨人士稱，此舉有助陣大罷免用意。

民進黨組織部主任張志豪昨邀縣市黨部執行長召開全國宣講會工作協調會議，相關規畫完成最後階段，箭在弦上；預計今天中常會後，由秘書長林右昌正式對外公布細節。

政策宣講會主訴求在藍白惡刪總預算、毀民生，主題是「人民是頭家」，標語為「國家要安全、台灣要向前」；相關場次包括，十五日台中、十六日桃園、廿二日台北與花蓮、廿三日台南等場，卅日新北市是壓軸。

民進黨人士稱，前三場是公民罷免藍營立委重點縣市，將和公民團體分進合擊。卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業將輪番闡述執政藍圖及國會亂象。卓榮泰昨稱，有任何活動、機會，在適當安排時間下，會向國人就總預算案做說明，但目前專心在準備覆議案，還沒安排參與宣講的時程。

罷免

延伸閱讀

轟卓榮泰拿電價漲威脅人民 王鴻薇：台電虧死、雲豹大賺

覆議案恐5連敗 卓榮泰：政治責任在於如何挽救國家

總預算覆議若失敗 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇

影／手握國家預算還不會執政？黃國昌批卓榮泰無能早該自請下台

相關新聞

罷綠委拚補件 藍批中選會挺綠太過分

民團發起罷免民進黨高雄立委黃捷及許智傑連署行動，針對第一階段連署文件審查結果，罷團昨質疑，罷免藍營立委暢行無阻，每件合格...

罷藍委忙動員 綠將辦8場政策宣講會

立法院今天將針對總預算、財劃法修法覆議案進行投票表決，民進黨已規畫在覆議案後，從十五日起啟動八場「人民是頭家」政策宣講會...

大罷免危機！危險藍委頻惹爭議

大罷免危機掩至，近日多位藍委爆出對官員大吼、不關心助理過世、施壓警分局、兒女等家人在美國等負面話題，讓他們疲於奔命！包括藍委洪孟楷、羅廷瑋、葉元之、賴士葆與李彥秀等人在區域立委選舉時大多都是險勝，也是日前罷免進入二階連署的名單，令人感覺頗不尋常。

罷免案藍綠目前34比0 王鴻薇：中選會不能幫到這麼過分

全台掀起大罷免，目前已經有34位國民黨立委進入第二階段罷免連署，反觀罷免民進黨立委部分仍在補件審查中。國民黨立院黨團書記...

竹市雙罷連署站遭鬧場 議員：已通報國安單位

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署已緊鑼密鼓展開，市議員鄭美娟指出，昨天辦公室連署站來了一位先生，原以為是要來連署，...

新竹縣二階罷免行動同步啟動 罷團：要衝逾4萬份

推動罷免新竹縣第1、第2選區國民黨籍立委徐欣瑩和林思銘的公民團體，今天一起領表正式啟動第2階段的罷免行動。竹1「除舊汰欣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。