罷藍委忙動員 綠將辦8場政策宣講會

立法院今天將針對總預算、財劃法修法覆議案進行投票表決，民進黨已規畫在覆議案後，從十五日起啟動八場「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣，首發場從台中市出發、新北場壓軸。民進黨人士稱，此舉有助陣大罷免用意。

民進黨組織部主任張志豪昨邀縣市黨部執行長召開全國宣講會工作協調會議，相關規畫完成最後階段，箭在弦上；預計今天中常會後，由秘書長林右昌正式對外公布細節。

政策宣講會主訴求在藍白惡刪總預算、毀民生，主題是「人民是頭家」，標語為「國家要安全、台灣要向前」；相關場次包括，十五日台中、十六日桃園、廿二日台北與花蓮、廿三日台南等場，卅日新北市是壓軸。

民進黨人士稱，前三場是公民罷免藍營立委重點縣市，將和公民團體分進合擊。卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業將輪番闡述執政藍圖及國會亂象。卓榮泰昨稱，有任何活動、機會，在適當安排時間下，會向國人就總預算案做說明，但目前專心在準備覆議案，還沒安排參與宣講的時程。