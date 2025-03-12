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罷綠委拚補件 藍批中選會挺綠太過分

聯合報／ 記者徐白櫻王千豪／連線報導

民團發起罷免民進黨高雄立委黃捷許智傑連署行動，針對第一階段連署文件審查結果，罷團昨質疑，罷免藍營立委暢行無阻，每件合格率都逾九成，剔除不到一成，但罷免黃捷剔除率一成八三、罷免許智傑更達兩成四，審查不透明又無法申訴。

目前已有卅四位泛藍立委進入第二階段罷免連署，反觀罷免民進黨立委部分仍在補件審查中。國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨感嘆，民進黨發動「大惡罷」，消耗社會資源，身為被罷免的立委，就是把日常的事情做好；但她也批評，「中選會幫忙，不能幫忙到這麼過分！」她也喊話，請民進黨的政治人物、罷免團體，不要為難基層。

民團「高雄雙罷劫」前天收到中選會函文，指出高市第六選區立委黃捷，罷免提議人數應在三一三七人以上，而原罷免提議三二九六人，刪除不合規定六○四人後，不足四四五人。對罷免高市第七選區許智傑，原提議人數三五六七人，刪不合規定八五五人剩二七一二人，需補件二二四人。

高雄雙罷劫發言人徐尚賢說，對中選會審查結果非常遺憾，幾十件罷藍委暢行無阻，每件九成以上合格率，罷免綠委的連署書剔除率卻相對來得高，呼籲中選會向社會大眾舉證說明，為何罷藍、罷綠審查情況不同。

「我們不怕補件，但要求標準統一。」總幹事朱磊說，需了解中選會刪除每張連署的原因，且中選會要求十天內補件、審核五天，這樣會拖延一個多月；民進黨罷藍委最快五月投票，罷綠委卻會拖到七、八月才投票。罷團另質疑，中選會罷免連署資料查對沒人監督，也無法申訴，中選會不公平。

中選會 罷免 許智傑 黃捷

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