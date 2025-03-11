罷免案藍綠目前34比0 王鴻薇：中選會不能幫到這麼過分

全台掀起大罷免，目前已經有34位國民黨立委進入第二階段罷免連署，反觀罷免民進黨立委部分仍在補件審查中。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天感嘆，身為被罷免立委就是一切如常，該發生的就讓它發生；但她也批評，「中選會幫忙不能幫忙到這麼過分！」

罷免藍委二階段連署開跑，王鴻薇表示，民進黨發動「大惡罷」，消耗社會資源，身為被罷免的立委，就是把日常的事情做好，該發生的就發生、該服務的就服務、該質詢的就質詢、該開會的就開會，一切如常。

至於罷免民進黨立委一階段須補件，王鴻薇說，希望也能補件通過，「中選會幫忙不能幫忙到這麼過分。」她也喊話，請民進黨的政治人物、罷免團體不要為難基層公務人員跟基層員警。

另外，有關前總統馬英九昨赴內政部移民署說明陸生團稱「中國台北」事件，王鴻薇批評，民進黨充滿惡意，台灣有言論自由，若進行思想、言論管制，並不符合台灣標榜的民主自由價值，且拒絕兩岸交流，並非好事。