大罷免危機！危險藍委頻惹爭議

大罷免危機掩至，近日多位藍委爆出對官員大吼、不關心助理過世、施壓警分局、兒女等家人在美國等負面話題，讓他們疲於奔命！包括藍委洪孟楷、羅廷瑋、葉元之、賴士葆與李彥秀等人在區域立委選舉時大多都是險勝，也是日前罷免進入二階連署的名單，令人感覺頗不尋常。

近日爆料頻傳

其中，板橋選區的國民黨立委葉元之先被爆出霸凌且不當解僱前助理，且在前助理過世後不聞不問。同日，葉元之否認相關指控，表示已至前助理的靈堂弔唁；10日又有新聞爆出，葉元之不滿板橋分局的選民服務處理太慢，向警政署檢舉，板橋分局長為此擺了三桌向葉元之道歉。但葉元之表示只是餐敘，絕對沒有「擺桌道歉」。

此外，台大婦產科醫師施景中日前爆料有立委耍官威，在沒搞清楚事情情況下，將國健署、健保署長及醫院高層叫到辦公室「亂罵一通」，原本外界直指是國民黨立委洪孟楷，但遭到洪孟楷否認；11日台中市議員江肇國則指控是國民黨立委羅廷瑋，但羅廷瑋表示只是召開協調會，且國健署長吳昭軍根本沒到，吳昭軍也說，自己沒有被抓去罵。

追打藍委親人在美

2024年選舉得票率47.46%的大安、文山區國民黨立委賴士葆，近日則遭到爆料女兒在臉書談及台積電赴美投資一事，認為台灣基本上沒有得到任何好處，但其實賴的女兒已經在美國執業，引發民進黨立委批評他，「國民黨人就是雙標，疑美是工作，移美是生活」。

賴瑞隆表示，包括立委李彥秀、柯志恩到賴士葆都一樣，自己的子女在美國工作，享受自由民主的生活，但是卻批評台灣，散佈「疑美論」。國民黨立委柯志恩雖為不分區，但近日也遭爆料丈夫及兒子並不是拿綠卡，而是美國公民，柯志恩則回應說，並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是認為不需要揭露。

國民黨立委李彥秀則遭爆料在美國坐擁豪宅，但李彥秀澄清，是之前落選的時候買了富勒頓的房子，有帶租約，之後又動了幾次大刀、打了標靶藥物，在美國的信託是遺囑信託。

葉元之、羅廷瑋、李彥秀、賴士葆等人在上次選舉得票率不高（或是贏的不多），是罷免藍委的民團積極鎖定的對象，而幾人也不約而同在近日都有負面新聞傳出，加上許多「罷團」近來都在積極爭取二階段罷免連署，令人不免質疑背後似有人刻意操作。

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