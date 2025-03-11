竹市雙罷連署站遭鬧場 議員：已通報國安單位

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署已緊鑼密鼓展開，市議員鄭美娟指出，昨天辦公室連署站來了一位先生，原以為是要來連署，結果對方自稱是韓國記者（操一口中國口音）想要採訪及拍照，隨即拿出手機要拍照，經志工阻止後，竟暴怒，後來便直接離開。鄭美娟提到，未來會加強保護連署者的個資，也籲大家守護台灣的民主。

鄭美娟在臉書提到，此事確實詭異，也擔心是有心人士拍照恐讓參加連署者的個資曝光，甚至做為不法之用。當時她沒在辦公室，但經轉述得知此事，真的覺得不可思議，對於操中國口音自稱是國外記者的可疑人士行為更覺不單純，她正透過管道了解這一位先生的來歷，並通報國安單位注意。鄭美娟呼籲，用行動展現意志力，大家有來簽二階連署，才能有投票那一天，也才能守護民主。

對此，陽明交大科法學院特聘教授林志潔表示，鬧場或強行進入他人辦公室是有刑事責任的，已構成刑法304條強制罪、刑法306條無故入侵住居罪，前者以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，且前項之未遂犯罰之。後者無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。

林志潔解釋，辦公室當然屬於建築物，未受同意而入侵，或雖受同意進入，但已被要求離開卻不肯離開，這也是犯罪行為，可直接報警處理提告。