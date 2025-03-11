罷免葉元之二階出新招 提供QR code到超商方便印連署緊抓人數
新北市立委葉元之罷免案進入第二連署階段，第二階段最低需有2萬3313分連署，罷免團隊大刪元盼連署份數達到4萬份，提供QR code手機掃瞄，可利用7-11 ibon機台自行列印連署，緊抓每個選民支持。葉元之對此仍表示沒有意見。
大刪元二階目前連署份數達到4653，距離安全目標僅11.6%，大刪元發言人莫莉表示希望60天連署期間收集4萬份。開放ibon列印則是提供所有願意連署的民眾有方便管道，民眾寫好後可將連署書寄到罷免總部。
葉元之對此表示沒有意見。
而與葉熟識的友人指出，葉元之自連署開始後，無論是一階進度、一階過關、二階開始等等罷免行動，各媒體都持續詢問葉的意見，葉認為自己身為立委，有立委的正事要做，已無法持續回應罷免行動。
葉的友人說，葉元之認為自己在板橋區也爭取許多地方經費及建設，但卻因罷免案都被忽略。而針對被攻擊經常上通告不做立委正事，觀察葉元之目前也已減少偏綠傾向的政論節目。
而關於土城、三峽選區立委吳琪銘罷免進度，一階門檻2908份、第一次送件3403份，一階送件後，領銜人王昱人表示中選會回覆需再補366件。
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