罷免葉元之二階出新招 提供QR code到超商方便印連署緊抓人數

新北市立委葉元之罷免案進入第二連署階段，第二階段最低需有2萬3313分連署，罷免團隊大刪元盼連署份數達到4萬份，提供QR code手機掃瞄，可利用7-11 ibon機台自行列印連署，緊抓每個選民支持。葉元之對此仍表示沒有意見。

大刪元二階目前連署份數達到4653，距離安全目標僅11.6%，大刪元發言人莫莉表示希望60天連署期間收集4萬份。開放ibon列印則是提供所有願意連署的民眾有方便管道，民眾寫好後可將連署書寄到罷免總部。

葉元之對此表示沒有意見。

而與葉熟識的友人指出，葉元之自連署開始後，無論是一階進度、一階過關、二階開始等等罷免行動，各媒體都持續詢問葉的意見，葉認為自己身為立委，有立委的正事要做，已無法持續回應罷免行動。

葉的友人說，葉元之認為自己在板橋區也爭取許多地方經費及建設，但卻因罷免案都被忽略。而針對被攻擊經常上通告不做立委正事，觀察葉元之目前也已減少偏綠傾向的政論節目。