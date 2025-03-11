快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

全台首個24小時罷團總部 曹興誠、四叉貓力挺罷免李彥秀

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
罷免國民黨立委李彥秀民團，今天上午正式成立罷免總部，這也是全台首個罷團總部成立，首創24小時簽署收件。聯電前董事長曹興誠今出席開幕。記者林麗玉／攝影
罷免國民黨立委李彥秀民團，今天上午正式成立罷免總部，這也是全台首個罷團總部成立，首創24小時簽署收件。聯電前董事長曹興誠今出席開幕。記者林麗玉／攝影

罷免潮，第一階段衝出最多連署分數的罷免國民黨立委李彥秀民團，今天上午正式成立罷免總部，這也是全台首個罷團總部成立，首創24小時簽署收件。聯電前董事長曹興誠今出席開幕，強調這次大罷免非藍綠對抗，而是「藍綠合作，驅逐紅色滲透」。

包括曹興誠、導演陳世杰、攝影師周以文、學者楊聰榮、基進黨北市黨部主委吳欣岱、網紅四叉貓等人家今天出席李彥秀罷免總部成立開幕。曾興誠說，他今天算是撈過界，他是罷免徐巧芯的領銜人，今天跑到港湖來，不過這次的大罷免大家取得的共識，這次不是藍綠對抗，那好無聊，這次大家強調的是「藍綠合作，驅逐紅色滲透」，這是這次大罷免最主要的意思。

曹說，國民黨在立法院的立委，已經完全被中國控制，第一，他們都被傅崐萁控制，傅崐萁又聽命王滬寧，所以真正罷免的發起人應該是傅崐萁，跟立院的藍白立委，不然大家不會這麼憤怒，這是維護台灣民主自由的背水一戰，不是仇恨動員。

吳欣岱也提到，她之所以參與政治，是因2018年看到立法院長韓國瑜的新聞才開始參與政治，當時有罷韓行動，這次的大罷免不僅是公民浪潮，也是與中國對抗。她也透露，這次罷免藍委的公民團體過程中受到很多打壓，包括有人喝醉故意到罷團的連署站鬧場，還有里長經過，就有攤位受到檢舉，呼籲罷團心要穩，要預期有各種狀況發生。

學者楊聰榮則說 現在全台也已經開始有教育工作人員發起響應大罷免，已經有相當多教育工作者響應簽名支持活動。導演陳世杰說，他製作的罷免李彥秀短片，現正在如火如荼製作中，甚至還有很多導演會成立一個名為「Taiwan action台灣行動」網站，本周就會釋出第一波短片。

還有10多年前曾參與罷免前立委蔡正元的曾光志，今天也參與總部開幕，並且拿出當年他們罷免志工的合照，要傳承給罷免李彥秀團隊。

10多年前曾參與罷免前立委蔡正元的曾光志，今天也參與總部開幕，並且拿出當年他們罷免志工的合照，要傳承給罷免李彥秀團隊。記者林麗玉／攝影
10多年前曾參與罷免前立委蔡正元的曾光志，今天也參與總部開幕，並且拿出當年他們罷免志工的合照，要傳承給罷免李彥秀團隊。記者林麗玉／攝影

罷免

延伸閱讀

柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

曹興誠獻花「合體」葉春蓮 要帶動罷免傅崐萁熱潮

曹興誠挺罷免傅崐萁喊「最後機會」 藍營籲「勿分化社會」

相關新聞

全台首個24小時罷團總部 曹興誠、四叉貓力挺罷免李彥秀

大罷免潮，第一階段衝出最多連署分數的罷免國民黨立委李彥秀民團，今天上午正式成立罷免總部，這也是全台首個罷團總部成立，首創...

卓榮泰傳話想約私下見面 黃國昌：不會再被騙第二次

大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院一度派人傳話想要...

罷免黃捷、許智傑一階連署要補件 罷團怒：剔除率太高

高雄罷團發起罷免民進黨立委黃捷及許智傑連署行動，第一階段連署文件審查結果出爐，各被中選會要求補件445件及224件。罷團...

苗栗2藍營立委罷免進二階 立委：繼續做該做的事

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體在臉書粉絲專業宣布「重磅訊息」，縣議員曾玟學認為二階會增加連署點...

整理包／全台「大罷免」37人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

目前全台「大罷免」如火如荼進行中，截至3月11日共有33位藍委、1位無黨籍立委罷免案一階通過，16名綠委未過門檻。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？目前身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

罷免牛煦庭二階起跑 罷團：首周末連署突破4000份

「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，在罷免第二階段遍地開花新設連署站點，加溫罷免活動熱度。罷免團隊今晚表示，針對罷免國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。