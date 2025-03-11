全台首個24小時罷團總部 曹興誠、四叉貓力挺罷免李彥秀

大罷免潮，第一階段衝出最多連署分數的罷免國民黨立委李彥秀民團，今天上午正式成立罷免總部，這也是全台首個罷團總部成立，首創24小時簽署收件。聯電前董事長曹興誠今出席開幕，強調這次大罷免非藍綠對抗，而是「藍綠合作，驅逐紅色滲透」。

包括曹興誠、導演陳世杰、攝影師周以文、學者楊聰榮、基進黨北市黨部主委吳欣岱、網紅四叉貓等人家今天出席李彥秀罷免總部成立開幕。曾興誠說，他今天算是撈過界，他是罷免徐巧芯的領銜人，今天跑到港湖來，不過這次的大罷免大家取得的共識，這次不是藍綠對抗，那好無聊，這次大家強調的是「藍綠合作，驅逐紅色滲透」，這是這次大罷免最主要的意思。

曹說，國民黨在立法院的立委，已經完全被中國控制，第一，他們都被傅崐萁控制，傅崐萁又聽命王滬寧，所以真正罷免的發起人應該是傅崐萁，跟立院的藍白立委，不然大家不會這麼憤怒，這是維護台灣民主自由的背水一戰，不是仇恨動員。

吳欣岱也提到，她之所以參與政治，是因2018年看到立法院長韓國瑜的新聞才開始參與政治，當時有罷韓行動，這次的大罷免不僅是公民浪潮，也是與中國對抗。她也透露，這次罷免藍委的公民團體過程中受到很多打壓，包括有人喝醉故意到罷團的連署站鬧場，還有里長經過，就有攤位受到檢舉，呼籲罷團心要穩，要預期有各種狀況發生。

學者楊聰榮則說 現在全台也已經開始有教育工作人員發起響應大罷免，已經有相當多教育工作者響應簽名支持活動。導演陳世杰說，他製作的罷免李彥秀短片，現正在如火如荼製作中，甚至還有很多導演會成立一個名為「Taiwan action台灣行動」網站，本周就會釋出第一波短片。