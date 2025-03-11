卓榮泰傳話想約私下見面 黃國昌：不會再被騙第二次

大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院一度派人傳話想要私下溝通，然而民進黨「人前手牽手、背後下毒手」的史跡斑斑，因此不會答應密室協商，「要談什麼都可以，我們就公開談。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，卓榮泰先前透過政委傳話，表達想要進行私下溝通，「就是賴清德總統派去行政院督軍的那一位」，自己回應對方絕對不可能，因為民進黨「人前手牽手、背後下毒手」的史跡斑斑，他可以被騙第一次，但是不會有第二次。

黃國昌說，前總統蔡英文執政時期，自己曾經前往總統官邸，表達勞基法修法的訴求，結果總統府事後找記者寫新聞，直指黃國昌找蔡英文密室協商，檯面上指著黃國昌是中共同路人，私底下卻找人傳話想要會面溝通，民進黨這種鬥爭的手法，到底跟中國共產黨有何異，他絕對不會再被騙第二次，行政院要談什麼就公開談。

此外，國防部擬具「陸海空軍刑法」修正草案，防止現役軍人向敵人表效忠，未來最重將處7年有期徒刑，黃國昌聽聞後表示，民眾黨團樂觀其成，守護民主是台灣人的共同心願，「但是不要搞到後來，民進黨政府跟政客的實際作為，嘴巴講一套實際幹一套，只會讓人民看破手腳。」