快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰傳話想約私下見面 黃國昌：不會再被騙第二次

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院一度派人傳話想要私下溝通。記者曾吉松／攝影
大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院一度派人傳話想要私下溝通。記者曾吉松／攝影

罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院一度派人傳話想要私下溝通，然而民進黨「人前手牽手、背後下毒手」的史跡斑斑，因此不會答應密室協商，「要談什麼都可以，我們就公開談。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，卓榮泰先前透過政委傳話，表達想要進行私下溝通，「就是賴清德總統派去行政院督軍的那一位」，自己回應對方絕對不可能，因為民進黨「人前手牽手、背後下毒手」的史跡斑斑，他可以被騙第一次，但是不會有第二次。

黃國昌說，前總統蔡英文執政時期，自己曾經前往總統官邸，表達勞基法修法的訴求，結果總統府事後找記者寫新聞，直指黃國昌找蔡英文密室協商，檯面上指著黃國昌是中共同路人，私底下卻找人傳話想要會面溝通，民進黨這種鬥爭的手法，到底跟中國共產黨有何異，他絕對不會再被騙第二次，行政院要談什麼就公開談。

此外，國防部擬具「陸海空軍刑法」修正草案，防止現役軍人向敵人表效忠，未來最重將處7年有期徒刑，黃國昌聽聞後表示，民眾黨團樂觀其成，守護民主是台灣人的共同心願，「但是不要搞到後來，民進黨政府跟政客的實際作為，嘴巴講一套實際幹一套，只會讓人民看破手腳。」

罷免

延伸閱讀

被諷軟骨頭不如南韓挺腰 卓榮泰：台積電就是比三星強

立院處理總預算覆議案 黃國昌：卓榮泰秀下限不如下台

立院將處理覆議案 林右昌喊話朱立倫、黃國昌懸崖勒馬

將下鄉宣講？卓榮泰：覆議案通過與否都要向國人說明

相關新聞

全台首個24小時罷團總部 曹興誠、四叉貓力挺罷免李彥秀

大罷免潮，第一階段衝出最多連署分數的罷免國民黨立委李彥秀民團，今天上午正式成立罷免總部，這也是全台首個罷團總部成立，首創...

卓榮泰傳話想約私下見面 黃國昌：不會再被騙第二次

大罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院一度派人傳話想要...

罷免黃捷、許智傑一階連署要補件 罷團怒：剔除率太高

高雄罷團發起罷免民進黨立委黃捷及許智傑連署行動，第一階段連署文件審查結果出爐，各被中選會要求補件445件及224件。罷團...

苗栗2藍營立委罷免進二階 立委：繼續做該做的事

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體在臉書粉絲專業宣布「重磅訊息」，縣議員曾玟學認為二階會增加連署點...

整理包／全台「大罷免」37人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

目前全台「大罷免」如火如荼進行中，截至3月11日共有33位藍委、1位無黨籍立委罷免案一階通過，16名綠委未過門檻。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？目前身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

罷免牛煦庭二階起跑 罷團：首周末連署突破4000份

「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，在罷免第二階段遍地開花新設連署站點，加溫罷免活動熱度。罷免團隊今晚表示，針對罷免國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。