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苗栗2藍營立委罷免進二階 立委：繼續做該做的事

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
發起罷免苗栗立委陳超明、邱鎮軍的罷免團體上午前往中選會送件。記者曾學仁／攝影
發起罷免苗栗立委陳超明、邱鎮軍的罷免團體上午前往中選會送件。記者曾學仁／攝影

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體在臉書粉絲專業宣布「重磅訊息」，縣議員曾玟學認為二階會增加連署點，等罷免團體公布，陳、邱回應一階門檻低，通過預料中事，平常心看待，做應該做的事。

苗栗縣政治勢力藍大於綠，也被民進黨視為艱困地方，大罷免一階還由前國策顧問作家李喬領銜，提議罷免第二選區國民黨邱鎮軍，邱與第一選區無黨籍陳超明昨天都通過一階，將進入第二階連署。

罷免團體所設「苗栗國罷免立委連線」臉書粉絲專頁，第一時間宣布「重磅訊息」，一階罷免陳超明造冊正確率95%，罷免邱鎮軍造冊正確率92%，表示是人民的勝利，更是對不適任立委的強烈反擊，二階連署即將啟動，將衝刺連署，為苗栗、為台灣，讓這場罷免成功。

無黨籍曾玟學指出，二階連署需要更多人支持，他會持續配合，等連署書出來後，罷免團體勢必會設置更多的連署點，屆時在粉專等管道公布，也請大家注意響應。

邱鎮軍認為一階門檻低，過關是預料中事，也沒有特別意義，他保持平常心，他說，苗栗縣還有很多地方需要中央大力支持，他會繼續做應該做的事，打拚為福國利民，不會受到影響。

陳超明強調平常心看待一階通過，質疑少數罷免多數合理嗎？他繼續「全心問政服務，用生命灌溉苗栗」，為苗栗的需求與建設打拚，他是有能力肯做事的人，他禁得起檢驗。

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體在臉書粉絲專業宣布「重磅訊息」。圖／取自「苗栗國罷免立委連線」粉絲專頁
苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體在臉書粉絲專業宣布「重磅訊息」。圖／取自「苗栗國罷免立委連線」粉絲專頁

罷免

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