罷免黃捷、許智傑一階連署要補件 罷團怒：剔除率太高

高雄罷團發起罷免民進黨立委黃捷及許智傑連署行動，第一階段連署文件審查結果出爐，各被中選會要求補件445件及224件。罷團質疑，罷藍委暢行無阻，每件合格率都是9成以上，剔除率不到1成，黃捷剔除率1成83、許智傑剔除率2成4，審查不透明、無法申訴，不能讓人心服口服。

高雄雙罷劫昨日收到中選會函文，內容指出，第6選區立委黃捷，選舉人總數31萬3653人，提議人數應為1％以上（3137 ）；罷免原提議人數3296人，不合規定刪除604人，經刪除後2692人，不足規定445人。

第7選區許智傑部分，選舉人總數29萬3502人，提議人數應為1％以上（2936人）；罷免原提議人數3567人，不合規定的刪除人數855人，經刪除後2712人，不足規定 224人。

針對結果，高雄雙罷劫發言人徐尚賢表示，罷團對於中選會在第一階段連署的審查結果非常遺憾，幾十件罷藍委暢行無阻，每件都是9成以上合格率、剔除率不到1成，罷免綠委的連署書剔除率卻相對來得高，「不是不能剔除連署書，而是要讓人心服口服」，鄭重呼籲中選會要向社會大眾舉證說明，為何罷藍和罷綠審查情況不同。

總幹事朱磊進一步指出，「我們不怕補件，但要求標準統一」，他們沒有任何政黨背景與資源，全是自掏腰包，珍惜每張連署，需要了解中選會刪除每一張連署的原因。

朱磊也說，中選會要求10天內補件、審核5天，這樣會拖延1個多月，整體跟民進黨大軍相隔2個多月，民進黨罷藍委的投票提前2個月，最快5月會投票，罷綠委卻會拖到7、8月才投票。