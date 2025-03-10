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罷免牛煦庭二階起跑 罷團：首周末連署突破4000份

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
罷免牛煦庭團體表示，第二階段的首周末，連署書數量已突破4000份。圖／「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊提供
罷免牛煦庭團體表示，第二階段的首周末，連署書數量已突破4000份。圖／「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊提供

「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，在罷免第二階段遍地開花新設連署站點，加溫罷免活動熱度。罷免團隊今晚表示，針對罷免國民黨立委牛煦庭部分，3月7日至9日三天內，連署書數量已突破4000份，後續還會於長庚醫院、藝文特區等重點區域增設連署站。

上周四桃園市第一、第四、第六選區罷免案團隊前往中央選舉委員會領取連署表格。

罷免牛煦庭領銜人陳曉煒表示，領表後首個周末，罷免牛煦庭團隊於多加、安康、春日聯合、龜山萬壽、富國南竹、山腳、忠義上野屋等地設立7個連署站點，並於全日安排四梯次小蜜蜂。經統計，3月7日至9日3天內，連署書數量已突破4000份。

陳曉煒表示，此成果對團隊士氣是極大的鼓舞，延續「光復桃園、六區全罷」第一階段罷免行動的口號，二階段連署團隊提出「昔有罷韓四君子，今有桃園六結義」的訴求，期盼借鏡高雄罷免韓國瑜的經驗，在桃園達成罷免目標。

陳曉煒說，後續還將於長庚醫院、藝文特區等重點區域增設連署站，預期將獲得更佳的連署成績，也呼籲民眾積極動員。

牛煦庭 罷免

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