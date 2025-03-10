聽新聞
0:00 / 0:00
今天才知公務員不得參與一階連署 宜蘭罷團吃驚「繼續連署」
「滿城封宇」罷免宜蘭綠委陳俊宇的罷免提議連署書，縣選委會已完成4204份連署人身分查對。由於領有國家俸給的文武職公務員及公營事業純勞工以外之人員，不得參與第一階段提議人連署，罷團今天下午才知道此規定，擔心連署書被剔除致罷免案生變，決定加緊連署目標再衝1千份，向選委會補件。
依照宜蘭選舉人數，罷免提議人連署至少要有3653份合格連署書，宜蘭「滿城封宇」罷免團體完成4204份連署書上個月送中央選委會，中選會再交給縣選委會20天內完成查對連署人身分，明天是期限最後一天，縣選委會已完成查對，並在今天下午召開選委會委員會議討論，把查對結果函送中央選委會。
據了解，選委會針對疑似代簽筆跡或字體不清楚等狀況，依連署人地址陸續寄出200多份查詢單，但回覆查詢者並不多，未回覆視為有效連署；但值得注意是，依選罷法第77條規定，「現役軍人、替代役男或公務人員，不得為罷免案提議人」，公務人員指的是「只要有領有國家俸給的文武職公務員」都不可以參加第一階段罷免提議人連署。
罷團原以為送出4204份連署，比3653份的門檻多出數百份，信心滿滿，但此次參與連署人有很多是公務人員，「滿城封宇」罷免團體下午才知道規定，罷團領銜人李惠玲感到「相當吃驚」，她周邊還有很多公教人員想參與連署。
不過，還有補救辦法，依選罷法第79條規定，提議人名冊經刪除後，如不足規定人數，由選舉委員會將刪除之提議人及其個別事由列冊，通知提議人之領銜人於10日內補提。
李惠玲表示，他們擔心罷免案因為連署書份數不足而生變，決定即日起加緊連署持續進行，希望再增加１千份，以便萬一如果接獲中選會通知份數不足，他們可以馬上補送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言