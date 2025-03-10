今天才知公務員不得參與一階連署 宜蘭罷團吃驚「繼續連署」

「滿城封宇」罷免宜蘭綠委陳俊宇的罷免提議連署書，縣選委會已完成4204份連署人身分查對。由於領有國家俸給的文武職公務員及公營事業純勞工以外之人員，不得參與第一階段提議人連署，罷團今天下午才知道此規定，擔心連署書被剔除致罷免案生變，決定加緊連署目標再衝1千份，向選委會補件。

依照宜蘭選舉人數，罷免提議人連署至少要有3653份合格連署書，宜蘭「滿城封宇」罷免團體完成4204份連署書上個月送中央選委會，中選會再交給縣選委會20天內完成查對連署人身分，明天是期限最後一天，縣選委會已完成查對，並在今天下午召開選委會委員會議討論，把查對結果函送中央選委會。

據了解，選委會針對疑似代簽筆跡或字體不清楚等狀況，依連署人地址陸續寄出200多份查詢單，但回覆查詢者並不多，未回覆視為有效連署；但值得注意是，依選罷法第77條規定，「現役軍人、替代役男或公務人員，不得為罷免案提議人」，公務人員指的是「只要有領有國家俸給的文武職公務員」都不可以參加第一階段罷免提議人連署。

罷團原以為送出4204份連署，比3653份的門檻多出數百份，信心滿滿，但此次參與連署人有很多是公務人員，「滿城封宇」罷免團體下午才知道規定，罷團領銜人李惠玲感到「相當吃驚」，她周邊還有很多公教人員想參與連署。

不過，還有補救辦法，依選罷法第79條規定，提議人名冊經刪除後，如不足規定人數，由選舉委員會將刪除之提議人及其個別事由列冊，通知提議人之領銜人於10日內補提。