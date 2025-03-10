再增2泛藍委罷免一階達標 黃捷等4綠委等人待補件

大罷免已有32名國民黨立委進入二階連署，中選會今天公布，再有2名立委通過罷免提議，另有4名立委未達提議門檻，據了解，確認成案者為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍；至於未達門檻者，則是民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘，仍待補件。

中選會指出，3月3日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有32件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有12件立委罷免案並未達提議門檻。

中選會續指，3月3日後迄昨日以前，則另有2件立委罷免案進入二階連署，目前共34件立委罷免案進入二階；期間另有4件立委罷免案、3件市縣議員罷免案未達提議門檻，亦即目前共16件立委罷免案、3件市縣議員罷免是未過一階提議，但依法得補件1次為限。

目前通過的34件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

議員部分，為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴2案，以及遭停職的新竹市長高虹安。

此外，未達一階門檻的12件立委罷免案皆為民進黨立委，包含伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠，罷免團體正陸續補件中。