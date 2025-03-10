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增2泛藍立委罷免案進二階 綠委吳琪銘等4人待補件

中央社／ 台北10日電

中選會今天說，新增2件立委罷免案第一階段審議通過。據了解，通過2人為無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍；至於民進黨立委吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委及3名議員罷免案一階都未通過，待補件。

中選會今天說，截至昨天共有34件立委罷免案、1件縣市長罷免案、2件縣市議員罷免案得進入二階連署程序；另有16件立委罷免案、3件縣市議員罷免未達一階提議標準，補提以1次為限。

據了解，通過的34件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

此外，遭停職的新竹市長高虹安，以及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也都進入二階連署。

一階未通過的立委罷免案，包括民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠；罷團陸續補件中。

根據中選會網站，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免

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