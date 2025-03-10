拚二階4萬份！ 罷免葉元之團體租實體站點要長期抗戰

罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，從街頭到實體站點，頗有長期抗戰推進的意味。

罷團發言人莫莉表示，該總部空間是由領銜人史書華租用提供給團隊使用，不清楚租金等細節。

總部樓上有民宅，莫莉說，該空間主要作為連署站，未來不會舉辦大規模活動，以免影響周遭居民生活。

罷免葉元之的二階作業從3月8日起跑，3月8日、9日在6個定點連署站共收件4653份，已達成二階安全目標4萬份的11.6%，有信心在5月6日之前完成送件。