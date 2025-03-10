快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

拚二階4萬份！ 罷免葉元之團體租實體站點要長期抗戰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，吸引了眾多民眾前來連署。記者張策／攝影
罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，吸引了眾多民眾前來連署。記者張策／攝影

罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，從街頭到實體站點，頗有長期抗戰推進的意味。

罷團發言人莫莉表示，該總部空間是由領銜人史書華租用提供給團隊使用，不清楚租金等細節。

總部樓上有民宅，莫莉說，該空間主要作為連署站，未來不會舉辦大規模活動，以免影響周遭居民生活。

罷免葉元之的二階作業從3月8日起跑，3月8日、9日在6個定點連署站共收件4653份，已達成二階安全目標4萬份的11.6%，有信心在5月6日之前完成送件。

今天現場有不少民眾主動走進來填寫連署書，54歲陳姓男子說，不認同國民黨的作為，因此參與連署罷免葉元之。另一位62歲王姓女子說，葉元之風格愛作秀，地方服務也沒有很到位，被罷免有正當性。

罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張。記者張策／攝影
罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張。記者張策／攝影
罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，吸引了眾多民眾前來連署。記者張策／攝影
罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，吸引了眾多民眾前來連署。記者張策／攝影
罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張。記者張策／攝影
罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張。記者張策／攝影
罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張。記者張策／攝影
罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張。記者張策／攝影

罷免 葉元之

延伸閱讀

葉元之情勢凶險？藍黨部主委：將直球對決 以罷制罷

情勢危險？ 台東白冷會修士歐思定連署罷免藍委黃建賓

國民黨內參民調王鴻薇等3人罷免列危險 黃呂分析：有一區較綠

下軍令葉元之禁綠政論？朱立倫曝一貫要求：非針對某人

相關新聞

拚二階4萬份！ 罷免葉元之團體租實體站點要長期抗戰

罷免立委葉元之的連署行動進入第二階段，罷免團體「板橋大刪元」設在板橋體育館附近的罷免總部今天開張，從街頭到實體站點，頗有...

挾綠營分裂當選 台東藍委黃建賓處境艱難

大罷免風潮下，國民黨台東立委黃建賓被列入危險名單。去年在綠營分裂下，黃建賓以2萬5778票獲勝，只贏綠營對手賴坤成2千多...

王鴻薇罷免危險邊緣？藍綠地方人士這樣看

台北市國民黨部主委黃呂錦茹今早上廣播節目專訪，談到近期的立委罷免案，她說，王鴻薇有一點危險，「但是現在有回來了。」藍營人...

綠營鐵票區發起罷免林俊憲、王定宇 黨部、議員服務處設據點

國民黨台南市議員王家貞日前號召市民，針對民進黨立委林俊憲、王定宇展開第一階段罷免連署，目前市議員服務處、黨部都有連署書供...

國民黨推廢死公投綁罷免 想成功要先跨過三道難關

國民黨推出反廢死公投綁罷免，但要以公民連署方式向中選會提案，時程上恐來不及。黨團推估，由立法院提出公投方式，可望趕在5月23日前通過該案。不過，現行死刑「有條件合憲」，公投無法抵觸憲法法庭判決，中選會也未必會將罷免和公投同一日舉辦，國民黨想祭公投反制罷免，至少要「過三關」。

葉元之情勢凶險？藍黨部主委：將直球對決 以罷制罷

新北6名國民黨立委都正面臨罷免考驗，外界評估板橋東區立委葉元之處境最為凶險，對此葉元之今強調「沒有想回應的意見」。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。