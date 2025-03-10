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挾綠營分裂當選 台東藍委黃建賓處境艱難

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨立委黃建賓（左）去年僅贏民進黨對手賴坤成2千多票，此次面臨罷免，陣營多半冷處理。圖／本報資料照
國民黨立委黃建賓（左）去年僅贏民進黨對手賴坤成2千多票，此次面臨罷免，陣營多半冷處理。圖／本報資料照

罷免風潮下，國民黨台東立委黃建賓被列入危險名單。去年在綠營分裂下，黃建賓以2萬5778票獲勝，只贏綠營對手賴坤成2千多票，不算輕鬆，罷團有信心下月達成二階連署門檻，不過地方人士也分析，台東政治版圖藍大於綠，黃建賓未犯大錯，台東選民重人情，現階段尚毋須正面迎戰。

2024立委選舉，民進黨劉櫂豪爭取連任，但在黨內初選敗給賴坤成，最後民進黨提名賴坤成，劉櫂豪脫黨參選到底。另外，國民黨徵召大武鄉長黃建賓參選，最後以2萬5778票、得票率34.79％獲勝，民進黨賴坤成2萬3420票、得票率31.60%，無黨籍劉櫂豪1萬8744票、得票率25.29%。

近日黃建賓罷免進入二階連署，須達1萬1540份連署書才符合規定，若以泛綠總票數來看，連署要衝破門檻應該沒有問題。剉賓行動小組說，他們有信心在4月中旬左右達標。

台東縣罷免投票非頭次，去年成功鎮謝淑貞長罷免投票，罷團跨過連署門檻不難，但最後投票結果卻有很大落差。選委會公布，成功鎮選舉人數1萬1391人，罷免門檻須達2848票；開票顯示，同意罷免736票，不同意罷免46票，罷免案未過關。

地方人士認為，黃建賓罷免案二階連署可能會過，不過劉櫂豪不少支持者是泛藍或淺綠，賴坤成深綠基本盤約2萬3千票，實際出來投支持罷免的人不見得是劉、賴兩人的票數總合。此外，除台東市區外，多數鄉鎮選民重人情，不愛投票被貼標籤。

地方也觀察，黃建賓上任後未犯下大錯，如果因為被視為傅崐萁陣營就要遭到罷免，有點反應過度；黃建賓團隊現階段對於罷免採取冷處理，除非傅崐萁效應擴大或國民黨正面迎戰讓罷免升溫至藍綠對決，否則局勢應該不會太悲觀。

罷免 黃建賓

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