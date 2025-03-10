王鴻薇罷免危險邊緣？藍綠地方人士這樣看

台北市國民黨部主委黃呂錦茹今早上廣播節目專訪，談到近期的立委罷免案，她說，王鴻薇有一點危險，「但是現在有回來了。」藍營人士坦言，中山區確實沒有本錢，這幾乎是總統大選層級。綠營人士說，罷免連署踴躍，王態度勢必要放軟，否則就算罷免未果，也會是連任的硬傷。

據傳國民黨內部有相關罷免內參民調。黃呂錦茹表示，也是看了黨中央發布的消息才知道，「是有一點、不過沒有很低啦」。其中王鴻薇選區分為北松山、中山，但是中山偏綠，現在努力經營。

在地藍營人士也說，從議員選票來看就是藍大於綠，王鴻薇在立委補選時也是險勝，靠的是北松山才贏回來，從這幾波的情勢之下分析，「在中山區國民黨就沒有本錢。」尤其現在全台大罷免的情勢，幾近總統大選層級，民進黨在精準罷免選區，一定會是全力動員。

他說，目前採取的仇恨式選舉，最終都會回歸到基本盤，也不要忘記立委王世堅雖然說是反對罷免，但是王選上立委後的議員空缺，就有好幾個子弟兵在耕耘，「這場罷免也可說是2026議員暖身戰，一定會去催出罷免選票。」

他也說，面對這場全台大罷免，很多人都是第一次、根本不知道怎麼投票，心想不出門投票就好，「我們不斷告知，反對罷免就要出來投票，現在的情況不太相同。」

綠營人士說，王鴻薇穩住地方組織盤的方式，其實就只是跑攤以及固樁，但依然無法讓在地民眾感受到實際的政績，反而大家比較有感的是她一直上節目、開記者會，對於許多在地議題似乎著墨甚少，「空降」形象不減，恐成為致命傷。

另外，其實許多綠營的在地民代都有在協助收發罷免連署書，目前看來罷免連署情形相當踴躍，通過第二階段的可能性非常高，不過到了第三階段，就會變成搖擺不動的中山區，以及深藍北松山區的大戰。

他認為，王鴻薇接下來如果要爭取三階不通過，態度勢必要放軟以討好淺綠選民，否則就算最終罷免失敗，如果同意票和不同意票相當趨近，也會成為王未來連任的硬傷之一。